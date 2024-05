Ucraina. La Germania da ok a Kiev per uso armi contro obiettivi in Russia, ma non consegna i missili Taurus

La Germania autorizza gli ucraini a difendersi “nel rispetto del diritto internazionale” contro gli attacchi che arrivano da immediatamente oltre confine

Lo ha detto il portavoce del cancelliere Scholz, Steffen Hebestreit, in una nota, specificando che questo vale “anche con le armi consegnate”, anche quelle tedesche. In realtà la Germania sta dando il benestare per rafforzare la linea di quella decina di Paesi favorevoli all’uso di armi Occidentali da parte di Kiev sul territorio russo, nei fatti però l’Ucraina non ha missili tedeschi da utilizzare, l cancelliere Scholz su questo tema non ha mai tentennato ed ha sempre detto che non li consegnerà… almeno fino ad oggi.