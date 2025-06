Ucraina. La Russia colpisce ancora Kharkiv e Odessa con droni Geran: diversi edifici in fiamme

La Russia nella notte ha lanciato un altro massiccio attacco con droni su Kharkiv colpendo diverse abitazioni, ci sono due morti e almeno 54 feriti

Lo ha riferito su Telegram il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, aggiungendo che in un edificio di cinque piani stanno bruciando oltre 15 appartamenti. Secondo il Kyiv Independent, le autorità non escludono un bilancio delle vittime più elevato, perché si teme che diverse persone siano rimaste intrappolate sotto le macerie.

Le forze aeree russe hanno lanciato 17 attacchi di droni Geran-2 che hanno colpito diversi edifici di Kharkiv, tra cui un palazzo residenziale di cinque piani nel distretto di Slobidskyi, dove è scoppiato un vasto incendio. Le autorità ucraine stanno valutando l’introduzione di restrizioni temporanee ai servizi di telefonia mobile per interrompere l’uso delle reti mobili da parte della Russia per raccogliere informazioni durante gli attacchi di droni, secondo le deliberazioni della Commissione Difesa del Parlamento ucraino.

I droni a lungo raggio di Mosca, compresi i droni Shahed di fabbricazione iraniana, sono sempre più dotati di schede Sim ucraine prepagate per raccogliere e trasmettere dati critici durante i voli, secondo gli esperti che analizzano i relitti dei droni. L’ultimo attacco di droni a Kharkiv avviene poche ore dopo lo scambio del secondo gruppo di prigionieri di guerra concordato nel secondo round di negoziati a Istanbul, secondo quanto dichiarato dal Ministero della Difesa russo e dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo scambio, ha incluso feriti, malati gravi e prigionieri di età inferiore ai 25 anni, ed è avvenuto ieri dopo lo il primo scambio di lunedì. In nessuno dei due casi è stato specificato il numero di prigionieri liberati, né la data del prossimo scambio.

Sempre nella notte le forze russe hanno attaccato la regione di Odessa con droni. A seguito del raid sono scoppiati incendi e sono stati segnalati danni, secondo il canale Telegram del Servizio di Emergenza Statale dell’Ucraina. “Case estive, autovetture e imbarcazioni civili sono state danneggiate o distrutte. Sul posto sono scoppiati incendi, prontamente spenti dai soccorritori”, si legge nel comunicato. Non ci sarebbero vittime. Il blitz arriva dopo il massiccio attacco con droni su Odessa della notte tra lunedi’ e martedi’, che ha provocato vasti incendi in tutta la citta’, con obiettivi civili colpiti. Tra questi, un ospedale per la maternita’, edifici residenziali, un pronto soccorso e il parco dello zoo.

Redazione Fatti & Avvenimenti

