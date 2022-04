Ucraina. L’ANSA pubblica propaganda fake e Report di Rai3 la smentisce: “Basurin non è stato preso dai russi”

Anche l’ANSA, la maggiore agenzia di stampa italiana, sarebbe caduta nell’errore di pubblicare “propaganda di guerra ucraina” secondo cui Eduard Basurin, portavoce dell’esercito della Repubblica Popolare di Donetsk, sarebbe stato catturato dai Servizi segreti di Mosca : ma la notizia è fake

“Secondo i media ucraini Eduard Basurin, portavoce dell’esercito della Repubblica Popolare di Donetsk, sarebbe stato catturato dai Servizi segreti di Mosca, colpevole di aver rivelato involontariamente notizie riservate sull’uso di armi chimiche a Mariupol. La notizia è stata rilanciata dall’Ansa ieri alle 16:54 e ripresa da numerosi giornali. Alle 19,00 Basurin si trovava però davanti al Teatro di Donetsk, nel pieno centro della città del Donbass, intervistato dalle telecamere di Report.”

A dirlo con un post sui social questa mattina, la redazione di Report, il popolare programma di approfondimento giornalistico di Sigfrido Ranucci su Rai3.



Una dimostrazione come tutti i “professionisti dell’informazione”, anche un’agenzia autorevole come l’Ansa, possano sbagliare in un contesto delicato come la crisi ucraina.

La notizia era sta smentita ieri stesso dal noto giornalista italiano Giorgio Bianchi, che dal 2014 nel Donbass per testimoniare la guerra. Bianchi ha infatti dichiarato: “Dopo Mariana anche Basurin, il vice comandante delle milizie della DNR, dato per rapito dall’FSB dai media italiani, imbeccati da quelli ucraini, riappare miracolosamente. Lo aggiungo alla mia galleria di fact checking sul campo. È bastato alzare il telefono, fare una chiamata e dopo dieci minuti eccolo ricomparire per miracolo”.

Il giornalista ha pubblicato anche una foto con Basurin: