Ucraina, Lavrov: “Si a negoziati ma nessun cessate il fuoco, lo abbiamo considerato una volta e ci avete ingannato”

“La Russia è pronta per i negoziati sull’Ucraina, ma non prenderà in considerazione alcuna proposta per il cessate il fuoco”

Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in una conferenza stampa dopo l’intervento ala 78esima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Lo riporta la Tass. Lavrov ha aggiunto che il presidente russo Vladimir Putin ha già detto “molto chiaramente: ‘Sì, siamo pronti per i negoziati, ma non prenderemo in considerazione alcuna proposta per un cessate il fuoco, perché ci avevamo pensato una volta, ma ci avete ingannato'”.

Il ministro degli Esteri russo ha anche detto che “Le potenze occidentali, attraverso il loro sostegno all’Ucraina, sono entrate di fatto in guerra diretta contro Mosca” ed aggiungendo: “Potete chiamarla come volete, ma stanno combattendo con noi, stanno combattendo direttamente con noi. La chiamiamo guerra ibrida, ma questo non cambia le cose”, ha concluso Lavrov.