Le forze armate russe hanno distrutto in un giorno gli impianti di lavorazione del gas che supportano il lavoro delle imprese del complesso militare-industriale ucraino

Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo, citato dalla Tass. “L’aviazione operativo-tattica, i droni d’attacco, le truppe missilistiche e l’artiglieria dei gruppi di truppe delle Forze armate della Federazione Russa hanno inflitto danni all’infrastruttura degli aeroporti militari, agli impianti di lavorazione del gas che garantiscono il funzionamento delle imprese del settore militare-industriale dell’Ucraina, alle officine per la produzione di droni e ai loro siti di stoccaggio, nonché alle concentrazioni di truppe e attrezzature delle formazioni armate delle Forze armate dell’Ucraina in 147 distretti”, si legge nel rapporto.

Durante gli attacchi contro obiettivi in territorio ucraino, l’esercito russo ha schierato forze di combattimento aeree, batteria droni, missili e artiglieria pesante, con le quali hanno colpito gli aeroporti ucraini, gli impianti di lavorazione del gas e altre strutture in Ucraina che garantiscono il funzionamento del complesso militare-industriale del nemico, ha riferito il servizio stampa del ministero della Difesa russo. “Inoltre sono stati distrutti siti di produzione e stoccaggio delle armi nemiche. I nostri militari hanno inoltre lanciato attacchi contro le attrezzature e le concentrazioni di manodopera nemiche in 147 aree”.

“In particolare, l’equipaggio Iskander-M OTRK ha colpito il poligono di addestramento di Novomoskovsk, nella regione di Dnepropetrovsk, dove i militanti della 157a brigata separata dell’esercito ucraino si stavano addestrando sotto la guida di istruttori stranieri. Il giorno prima, le forze armate russe avevano attaccato anche le infrastrutture aeroportuali e i magazzini dei droni delle forze armate ucraine. Quanti più droni nemici e i loro siti di produzione verranno distrutti, tanto meno ne dovranno essere abbattuti nelle regioni russe” aggiunge il ministero russo.