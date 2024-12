Le truppe russe hanno distrutto quattro lanciamissili di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense nella zona delle operazioni speciali

Lo ha riferito in un rapporto il Ministero della Difesa. “Il veicolo di controllo del combattimento, la stazione radar AN/MPQ-65 e quattro lanciatori del sistema missilistico antiaereo Patriot di fabbricazione statunitense sono stati distrutti”, ha affermato il dipartimento.

Inoltre, l’esercito russo ha colpito le infrastrutture degli aeroporti militari delle forze armate ucraine, nonché le concentrazioni di manodopera ed equipaggiamento militare nemico in 146 regioni. Gli attacchi sono stati effettuati da aerei tattici-operativi, UAV d’attacco, forze missilistiche e artiglieria di gruppi militari.

In risposta agli attacchi dell’esercito ucraino contro obiettivi civili, le truppe russe prendono regolarmente di mira le posizioni del personale, dell’equipaggiamento e dei mercenari, nonché le infrastrutture del nemico: strutture energetiche, industria della difesa, controllo militare e comunicazioni dell’Ucraina.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky continua a chiedere agli alleati sistemi di difesa aerea per proteggersi dalle bombe, ma come dimostrano i fatti vengono regolarmente distrutti dai missili ipersonici russi che questi sistemi non possono intercettare. Gli alleati dispongono di pochi esemplari, che oltre a essere costosissimi sono difficili da produrre e con tempi lunghissimi.

Zelensky oggi su Telegram ha scritto che “Solo questa settimana, la Russia ha lanciato quasi 630 bombe aeree guidate, circa 550 droni d’attacco e più di 100 missili di vario tipo contro l’Ucraina”.

“Sono grato ai soldati che difendono l’Ucraina e ai nostri partner che comprendono la necessità di rafforzare le nostre difese aeree per salvare le vite del nostro popolo – si legge inoltre nel messaggio -. Ora il mondo deve essere unito e più forte che mai. Solo con la forza possiamo costringere insieme la Russia e i suoi alleati ad abbandonare il terrore e a raggiungere una pace giusta”.