Ucraina. Le immagini di Vuhledar rasa al suolo: la città resisteva agli assalti russi dall’inizio della guerra

Le immagini della battaglia su Vugledar, mostrano i pesanti attacchi russi con i missili MLRS e poi l’ingresso dei primi 29 soldati dell’esercito in città. Infine un drone fa una panoramica della città ridotta ad un cumulo di macerie

Vuhledar è una città Ucraina sita nel distretto di Volnovacha, nell’oblast di Donetsk, che prima dell’inizio della guerra contava oltre 15mila abitanti, che per due anni e mezzo ha resistito ai tentativi di Mosca di conquistarla, in quanto è un importante snodo per il controllo totale della regione di Donetsk. Ugledar è di fatto una sorta di “chiave” per la parte sud-occidentale della DPR.

Le truppe russe hanno provato a conquistarla già nel 2022, poi ancora l’anno scorso e pochi giorni fa, a settembre, hanno affondato una nuova offensiva, prima accerchiandola e poi hanno lanciando un pesante assalto preceduto da una pioggia di missili. “La battaglia ha avuto un grave impatto umanitario su Vuhledar”, ha detto il vice sindaco di Vuhledar Maksym Verbovsky: “Vuhledar è stata distrutta”, con “il cento per cento degli edifici danneggiati. In città un tempo popolata da 15.000 residenti, erano rimasti meno di 500 civili e solo un bambino”. ha detto Verbovsky.

In rete circolano diversi video che mostrano i primi colpi dell’assalto alla città con i combattenti russi che prendono possesso del blocco di grattacieli: “Forze Armate russe sono penetrate nella città, ora c’è una zona grigia nella parte orientale. Situazione molto difficile”, riferisce il vice sindaco di Vuhledar Maksym Verbovsky.