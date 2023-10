Ucraina. L’esercito russo avanza su Avdiivka, Lyman e Kupyansk, bombardate di nuovo Kherson e Donetsk

Mosca sembra volere chiudere la guerra prima ancora dell’arrivo dell’inverso e oltre ad avere fermato la controffensiva ucraina che non è mai avanzata, con un dispiegamento di uomini e mezzi enorme, ha iniziata quella che appare come una contro-controffensiva

Le forze di Mosca continuano ad attaccare le aree a nord e sud di Avdiivka avanzando a sud di Krasnohorivka (5 km a nord di Avdiivka) e a sud-est di Pervomaiske (11 km a sud-ovest di )” per un totale di 4,5 chilometri quadrati di area. Inoltre i russi, come riportato da alcuni canali Teelgram, hanno preso l’impianto per ottenere il coke, un tipo di gas residuo della distillazione del carbon fossile che si ottiene riscaldando a secco alcuni tipi di litantrace.

Le forze russe stanno “bombardando di nuovo Kherson” e hanno “colpito un supermercato nel quartiere Dniprovsky senza fare vittime Lo riferisce il capo dell’amministrazione militare regionale, Alexander Prokudin, su Telegram. “La Russia sta bombardando di nuovo Kherson. Gli occupanti hanno appena colpito un supermercato nel quartiere Dniprovsky. Fortunatamente non ci sono state vittime. L’esercito russo sta bombardando la città con tutti i tipi di armi” ha scritto Prokudin.

I combattimenti nel nord-est dell’Ucraina sono “peggiorati in modo significativo”, soprattutto nella zona di Lyman e Kupyansk, e “continuano pesanti combattimenti” con decine di assalti quotidiani da parte delle forze russe. Lo riferisce il comandante delle forze di terra ucraine, il generale Oleksandr Syrskyi, come riportato dal Military media center su Telegram. “L’obiettivo principale del nemico è sconfiggere le nostre truppe, accerchiare Kupyansk e raggiungere il fiume Oskil. Ogni giorno il nemico effettua decine di attacchi da parte di gruppi d’assalto supportati da veicoli blindati, conduce un pesante fuoco di mortaio e artiglieria sulle nostre posizioni”, ha dichiarato Syrskyi. Il comandante delle forze ucraine ha però sottolineato che soldati ucraini al momento reggono l’urto.

Missili russi nel Donetsk, dove un bambino di 11 anni è morto e suo fratello di sei anni è rimasto ferito in un attacco missilistico lanciato dalle forze russe contro il villaggio di Bahatyr, nella regione di Donetsk, nell’Ucraina orientale: Lo ha reso noto oggi la polizia, come riporta il Kyiv Independent. Nell’attacco – che ha danneggiato 20 case, una chiesa, una scuola, alcune automobili e una rete elettrica – è rimasta ferita anche la madre dei bambini, una donna di 31 anni.