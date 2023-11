Ucraina. L’esercito russo nelle ultime 24 ore ha lanciato 116 attacchi contro 19 insediamenti nell’oblast di Zaporizhzhia

Forze russe hanno lanciato 116 attacchi contro 19 insediamenti nell’oblast di Zaporizhzhia, uccidendo almeno 20 soldati ucraini

“Le truppe russe hanno lanciato 116 attacchi contro 19 insediamenti nell’oblast di Zaporizhzhia lo scorso giorno”, così il governatore Yurii Malashko: “Insediamenti attaccati dall’artiglieria, dai droni e dagli aerei russi”. “Non sono state segnalate vittime”, ha detto Malashko. Le autorità locali hanno ricevuto 18 segnalazioni di danni a edifici residenziali e infrastrutture in seguito agli attacchi.

Sempre a Zaporozhzhia ieri l’esercito russo ha attaccato i soldati ucraini, probabilmente riuniti per ricevere un premio in onore della Giornata dell’Artiglieria. Ci sono almeno 20 morti. Lo apprende la Pravda ucraina da più fonti: il Ministero degli affari interni, il presidente dell’amministrazione statale regionale della Transcarpazia Viktor Mykyta e dai militari sui social network. Mykyta ha affermato: “Chiedo a tutti i connazionali, alle comunità, agli imprenditori della ristorazione pubblica di astenersi da ogni evento di intrattenimento, concerto, eccetera nei prossimi giorni. Dopo le informazioni ufficiali e con il permesso della 128a Brigata Operazioni Speciali, verrà emanato un ordine in onore dei soldati caduti”

Attaccata anche Kherson e Sumy. Le forze russe hanno attaccato le citta’ ucraine di Kherson, dove si contano un morto e due feriti, e Sumy. Secondo quanto riferito dal governatore di Kherson, citato dl sito Kyiv Independent, e’ stato colpito un edificio residenziale nel quartiere di Korabel e una donna di 82 anni e’ deceduta in ospedale in seguito alle gravi ferite. A Sumy sono state registrate in totale 46 esplosioni, nelle zone di Krasnopillia, Seredyna-Buda, Druzhba, Znob-Novhorodske, Esman, and Yunakivka. La citta’, a 50 chilometri dal confine con la Russia, e’ stata bersagliata dal territorio russo. Non sono stati segnalati danni a infrastrutture ne’ vittime.

Nel distretto di Korabel, nell’oblast di Kherson, nell’Ucraina meridionale, una donna di 82 anni è morta a seguito di un attacco russo. Lo ha riferito – come riporta il Kyiv Independent – il governatore Oleksandr Prokudin. Il bombardamento è avvenuto nella mattinata di sabato nella parte sud-occidentale della città, provocando danni anche ad un edificio residenziale. La vittima è rimasta ferita – assieme ad altre due persone – ed è stata trasportata in ospedale dove è morta poche ore dopo mentre veniva operata.

Inoltre “Negli ultimi giorni le truppe della Federazione Russa hanno intensificato l’offensiva in direzione Lyman-Kupian”, così secondo Ivan Shevtsov, capo del servizio stampa del 15 ° distaccamento di frontiera “Confine d’acciaio” durante una diretta sulla tv ucraina. “Se si considerano gli ultimi 3-4 giorni, l’attività del nemico aumenta ogni giorno. Tre giorni fa si sono verificati 6-7 scontri in 24 ore, ieri sono stati 14. Il nemico avanza”, ha detto Shevtsov. “E’ in corso una nuova ondata di aggressioni crescenti”

Lo ha affermato lo Stato maggiore delle forze armate ucraine nel suo aggiornamento mattutino sulla sua pagina Facebook, riferisce Ukrinform. “Nelle ultime 24 ore hanno avuto luogo 82 scontri. In totale, il nemico ha lanciato 7 attacchi missilistici e 24 attacchi aerei, utilizzando sistemi missilistici a lancio multiplo sulle posizioni delle nostre truppe e sulle aree popolate. Sfortunatamente, ci sono vittime tra la popolazione civile a causa degli attacchi terroristici russi. Gli edifici residenziali privati e altre infrastrutture civili sono stati distrutti e danneggiati”, si legge nel rapporto, in particolare nel Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson e Mykolaiv. Più di 100 insediamenti nelle regioni di Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson e Mykolaiv sono finiti sotto il fuoco dell’artiglieria russa negli ultimi giorni.