Ucraina. L’UE frena sogni di entrata in NATO: “Per entrare non devi essere un Paese in guerra”

Zelensky ha chiesto circa una settimana fa di entrare nella Nato in modo “accelerato”, ma a frenare i sogni di Kiev ci ha pensato il Commissario europeo Thierry Breton

Thierry Breton, Commissario europeo per il mercato interno e i servizi della commissione von der Leyen, è stato chiaro sull’Ucraina: “Per entrare nella Nato non devi essere un Paese in guerra”.

Un dichiarazione netta quella del Commissario europeo, pronunciata oggi durante un’intervista nel programma Tv francese di Apolline de Malherbe in “Le face à face” su BFMTV.

Questa dichiarazione frena inevitabilmente i sogni del presidente ucraino Zelensky che una settimana fa aveva chiesto l’adesione accelerata di Kiev alla Nato dicendo che: “Di fatto, siamo già nella Nato. Di fatto, abbiamo già dimostrato la compatibilità con gli standard dell’Alleanza”. Breton ha dunque chiarito che “de facto” e “de jure” sono due cose ben diverse, anche perché se in questo momento l’Ucraina entrasse nella NATO significherebbe non solo violarne lo statuto, ma entrare direttamente in una guerra totale con la Russia.