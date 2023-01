Ucraina. L’Unione Europea vuole mettere sotto processo il Presidente russo Vladimir Putin

Il Parlamento europeo chiede inoltre di portare alla sbarra anche il Presidente bielorusso Lukashenko, giusto per essere certi di non avere alcuna futura sponda diplomatica da Minsk a Mosca

L’Unione Europea vuole una guerra diretta contro la Russia? Viene da chiederselo leggendo che in una risoluzione adottata oggi, i deputati europei hanno chiesto che “la leadership politica e militare russa sia chiamata a rispondere del crimine di aggressione contro l’Ucraina”. Insomma, per l’UE non solo non c’è spazio per la diplomazia in Ucraina, ma gli stessi rapporti tra UE e Russia devono essere quelli di due aperti nemici.



Nel testo, si esorta l’UE a “sollecitare l’istituzione di un tribunale internazionale speciale, in stretta cooperazione con l’Ucraina e con la comunità internazionale – sarebbe da chiedere se di tale comunità faccia parte solo l’Occidente o anche il resto del mondo -, che si occupi di perseguire la leadership politica e militare della Russia e i suoi alleati”.

“L’istituzione di tale tribunale colmerebbe la grave lacuna esistente nell’attuale assetto istituzionale della giustizia penale internazionale – scrivono dall’Unione Europea – oltre ad integrare gli sforzi investigativi della Corte penale internazionale, che attualmente non può indagare sul crimine di aggressione contro l’Ucraina”.

Il testo, non legislativo, è stato adottato con 472 voti favorevoli, 19 contrari e 33 astensioni.

“Sebbene l’esatta composizione e le modalità di funzionamento del tribunale speciale debbano ancora essere determinate, il tribunale dovrebbe avere la competenza per indagare non solo su Vladimir Putin e sulla leadership politica e militare della Russia, ma anche su Aljaksandr Lukašenka e i suoi alleati in Bielorussia“, scrivono ancora dal Parlamento UE.