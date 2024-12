Ucraina. Massiccio attacco aereo russo nella notte Natale: colpito sistema energetico, esplosioni in diverse città tra cui Kharkiv e Kiev

La Russia nella notte di Natale ha lanciato nella notte un contro diverse città dell’Ucraina, colpendo con missili balistici e droni il sistema energetico e in diverse città è stato imposto il blackout di emergenza

Lo riporta il Kiev Independent, aggiungendo che “la città nord-orientale di Kharkiv è stata tra le più colpite”. Almeno tre i feriti. Esplosioni sono state segnalate anche a Dnipro, Kremenchuk e Kryvyi Rih. Il comando dell’Aeronautica delle forze armate ucraine, secondo quanto riportano i media e da informazioni diffuse attraverso Telegram, i russi avrebbero lanciato missili da crociera Kalibr, oltre a droni di tipo “Shahed”, quest’ultimi lanciati in particolare nel nord dell’oblast di Chernihiv, nel nord dell’oblast di Sumy, nell’est e nel sud dell’oblast di Poltava e nell’ovest dell’oblast di Kharkiv.

Il sindaco di Kharkiv Igor Terekhov su Telegram riferisce di due feriti graci nel distretto di Saltiv e un altra persona colpita nella zona di Saltivskyi. Il primo cittadino di Kharkiv, ha pubblicato un allerta su Telegram: “In città si sono verificate una serie di esplosioni e ci sono ancora lanci di missili balistici verso la città. Restate in luoghi sicuri”. I raid hanno causato incendi e danni alle infrastrutture civili, con due persone rimaste ferite e ricoverate in ospedale.

Ieri sera vigilia di Natale, un missile balistico ha colpito un edificio residenziale la nella città ucraina centrale di Kryvyi Rih, uccidendo una persona e ferendone 15, di cui quattro gravemente, hanno riferito le autorità locali. I funzionari ucraini hanno denunciato l’attacco alla città, città natale del presidente Volodymyr Zelensky. “I mostri hanno colpito direttamente un edificio residenziale di quattro piani con 32 appartamenti”, ha scritto su Telegram Oleksandr Vilkul, capo dell’amministrazione militare della città.

A causa dei bombardamenti, in diverse città ucraine è stato imposto blackout di emergenza. L’aeronautica militare di Kiev ha riferito che bombardieri strategici russi Tu-95 si sono alzati in volo durante la notte e che un certo numero di missili da crociera Kalibr erano stati lanciati dal Mar Nero.

L’attacco russo di questa mattina di Natale ha colpito le centrali elettriche della più grande azienda energetica privata ucraina, DTEK, causando gravi danni alle attrezzature. “Quest’anno, si tratta del 13° attacco massiccio al settore energetico ucraino e del 10° attacco massiccio alle strutture energetiche dell’azienda”. Anche la compagnia elettrica nazionale Ukrenergo ha annunciato restrizioni di fornitura. Questi attentati avvengono il giorno di Natale, che per il secondo anno consecutivo in Ucraina si festeggia il 25 dicembre, come nel mondo occidentale, e non più il 7 gennaio come nel calendario giuliano seguito dalla Chiesa ortodossa russa.