Ucraina. Massiccio attacco russo in diverse regioni: lanciati decine di droni e 4 missili ipersonici Kinzhal

Canali Telegram ucraini vicini alle forze armate riferiscono di esplosioni durante la notte a Kiev e in diverse regioni del Paese, tra cui Ivano-Frankivsk, Odessa, Cherkasy, Chernihiv, Vinnytsia e Starokostiantyniv dove è stato colpito l’aeroporto militare



Lo ha reso noto su Telegram l’Aeronautica militare di Kiev, secondo cui nella notte le forze russe hanno lanciato 78 droni e 4 missili ipersonici Kinzhal, aggiungendo che le difese aeree del Paese hanno abbattuto 66 velivoli senza pilota. Secondo il capo l’Amministrazione militare della capitale ucraina (Kmva), Serhiy Popko, come riporta Ukrainska Pravada, l’Aeronautica miliare ucraina non ha ancora precisato il numero di droni russi che hanno preso di mira la capitale, ma secondo Popko la difesa antiaerea è stata impegnata per cinque ore. “Circa una decina di droni d’attacco russi sono stati neutralizzati dalle forze e dai mezzi di difesa aerea”, ha scritto il capo della Kmva.

Ukrainska Pravada riporta che i detriti di un drone abbattuto sono caduti sul terreno di un asilo, mentre il servizio statale di emergenza ha riferito che in seguito all’attacco è scoppiato un incendio (già domato) in un condominio di cinque piani nel distretto di Pechersk. Inoltre, altri quattro edifici residenziali e una ventina di auto hanno subito danni.

Questa mattina a Kiev subito dopo un allarme aereo sono state segnalate esplosioni, ma le autorità hanno negato che la Russia abbia attaccato la capitale ucraina. Lo riporta il Kiev Independent. L’aeronautica militare ucraina ha affermato che l’allarme aereo è scattato a causa del lancio di quattro missili ipersonici Kinzhal, ma l’amministrazione militare della città di Kiev (Kmva) ha successivamente reso noto che la capitale non era l’obiettivo dell’attacco e che i sistemi di difesa aerea locali non sono stati attivati. “Il nemico non ha utilizzato armi missilistiche sul territorio di Kiev”, ha affermato la Kmva in un comunicato, aggiungendo che al momento non si segnalano feriti, vittime o danni. Secondo il capo della Kmva, Serhiy Popko, le esplosioni potrebbero essere state causate da missili Kinzhal “che hanno rotto la barriera del suono mentre sorvolavano Kiev” o da “un altro fenomeno fisico”. Inoltre non si sa cosa abbiano colpito i 4 missili ipersonici Kinzhal.

In un bombardamento a Toretsk, nel Donetsk, due civili sono morti e altri due sono rimasti feriti in seguito a un bombardamento dell’esercito russo contro la città di Toretsk, nella regione di Donetsk. Lo riferisce Vadym Filashkin, capo dell’amministrazione militare regionale di Donetsk, su Telegram, scrive Ukrinform. “Un altro attacco ai civili: due persone sono state uccise e due ferite a Toretsk. Stasera, la città è stata colpita dal fuoco di artiglieria. Un proiettile ha colpito una casa. Un uomo di 75 anni e una donna di 50 anni sono morti sul colpo”, ha detto Filashkin, sottolineando che Toretsk rimane uno dei punti più caldi della regione.

Questa mattina “Le forze aerospaziali russe hanno effettuato quattro attacchi contro gli hangar dell’aeroporto militare di Starokonstantinov. si presume che ci fossero degli F-16 ricoverati”. Lo scrive RIA Novosti che cita Nikolaev Sergei Lebedev coordinatore elle forze russe, secondo cui presumibilmente potrebbero essere localizzati degli F-16, “poiché nell’aeroporto c’erano piloti stranieri, che sicuramente non sono stati mandati a volare per vedere i “raccolti di mais”. Molto probabilmente lo erano”, ha detto. Anche i media ucraini hanno confermato di esplosioni a Starokonstantinov.

Nella regione ucraina di Zaporizhzhia l’aviazione russa ha colpito un impianto per la produzione di droni e i relativi depositi, distruggendo oltre 250 velivoli senza pilota. Lo ha detto il ministero della Difesa russo, citato dall’agenzia Ria Novosti, precisando che nell’attacco sull’impianto dell’industria aeronautica PjscMotor Sich sono state impiegate bombe plananti UMPK da 500 chilogrammi. Il dicastero ha diffuso anche un video del bombardamento.