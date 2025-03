Ucraina. Massici attacchi russi con missili su infrastrutture energetiche e gas. Mosca: tutti gli obiettivi colpiti” – Video

L’infrastruttura energetica e del gas dell’Ucraina è stata “sottoposta a massicci bombardamenti missilistici e di droni” da parte della Russia

Lo ha scritto in un post su Facebook il ministro dell’energia ucraino German Galushchenko. “L’infrastruttura energetica e del gas in varie regioni dell’Ucraina è di nuovo sottoposta a massicci bombardamenti missilistici e di droni”. Mosca conferma l’attacco postando sui social un video con la scritta: “Nella notte tra il 6 e il 7 marzo, le navi della Marina russa dotate di missili Kalibr e l’aviazione strategica russa hanno sparato contro obiettivi in Ucraina”. Le immagini mostrano le scie di missili Kalibr russi lanciati da un incrociatore nel Mar Nero.

Alcuni dei missili lanciati hanno avuto come obiettivo il settore energetico, altri le infrastrutture del gas.”Secondo i dati preliminari, tutti gli obiettivi sono stati colpiti, la resistenza della difesa aerea è minima. Sorprendentemente, più ne vengono impiegati, meno missili sono necessari per ogni attacco”.

Un altro video diffuso sui social russi mostra gli effetti di un attacco aereo russo sulla città dell’ovest ucraino di Ternopil: “A giudicare dalle dimensioni della fiammata, si suppone che abbia colpito qualcosa legato all’industria del gas, probabilmente un impianto di stoccaggio”, si legge nel commento a corredo del video.

L’attacco di questa notte sembra essere la risposta di Mosca all’accordo sull’Ucraina raggiunto ieri dalla Consiglio Europeo, con il veto dell’Ungheria, che si propone di continuare ad inviare armi a Kiev.