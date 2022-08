Ucraina. Ministero Esteri russo avverte: “Se armi USA colpiscono obbiettivi in Russia, Stati Uniti entrano in guerra”

Il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov ha dichiarato che Washington è sull’orlo di diventare parte “attiva” del conflitto ucraino dato il crescente coinvolgimento degli Stati Uniti in appoggio al governo ucraino di Zelensky, lo riferisce l’agenzia russa TASS.

“Non abbiamo solo avvertito, abbiamo inviato ripetutamente segnali ufficiali a Washington, comprese note ufficiali, conversazioni e iniziative, per avvertire che il coinvolgimento sempre più evidente e più profondo degli Stati Uniti in ciò che sta accadendo in Ucraina in termini di resistenza al nostro esercito, pone gli Stati Uniti sul punto di diventare una parte attiva in conflitto”, ha detto Ryabkov oggi al canale televisivo Rossiya-1.

“Non importa quanto possano negare il coinvolgimento su come gli ucraini usano le loro armi […] ci sono anche dichiarazioni della parte ucraina”, ha aggiunto.

Per il viceministro russo: “Era essenziale iniziare con il rifiuto di fornire queste armi. Ora c’è una campagna demagogica da parte dell’Occidente e degli Stati Uniti, in particolare, secondo cui tutte le armi sono fornite nel quadro del ‘diritto dell’Ucraina all’autodifesa’. – ha continuato Ryabkov – Chiedo scusa, che tipo di autodifesa è questa? Stanno già parlando apertamente della possibilità di un attacco a obiettivi nel profondo del territorio russo, in Crimea. Questa è un’escalation del conflitto. Tali piani e idee sono incoraggiati direttamente da Washington”.