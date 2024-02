Ucraina. Ministro della Difesa francese: “La Russia ha minacciato di abbattere i nostri aerei sul Mar Nero”

La Russia ha minacciato di abbattere gli aerei francesi sul Mar Nero mentre sono impegnati in azioni di pattugliamento dello spazio aereo internazionale

Lo ha affermato il ministro della Difesa francese Sebastien Lecornu parlando di un atteggiamento “particolarmente aggressivo” da parte di Mosca che ricorda il comportamento dell’Unione Sovietica durante la Guerra Fredda. “Un mese fa, per darvi un esempio molto concreto, un sistema di controllo del traffico aereo russo ha minacciato di abbattere aerei francesi nel Mar Nero mentre eravamo in una zona internazionale libera dove pattugliamo”.

Il ministro alla radio Rtl ha anche detto che “Il comportamento della Russia nel 2024 non ha alcuna relazione con ciò che abbiamo visto nel 2022 e, ovviamente, prima dell’aggressione in Ucraina” ed ha aggiunto. “Ciò si spiega con il fatto che la Russia è in difficoltà sul campo di battaglia in Ucraina”. Quest’ultima affermazione appare propagandistica, più realisticamente, Mosca dopo le recenti conquiste si sente sempre più padrona di quell’aerea.