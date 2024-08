“Il governo polacco, il nostro e quello dei nostri predecessori, ha consegnato all’Ucraina armi per miliardi di dollari”

Lo ha affermato il vice primo ministro e ministro della Difesa polacco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Lo riporta la Tass. La Polonia ha già fornito all’Ucraina tutte le armi che avrebbe potuto dare al paese, ha affermato Kosiniak-Kamysz.

“Ad oggi, tutto quello che avremmo potuto dare all’Ucraina è stato dato all’Ucraina”, ha detto all’agenzia di stampa PAP. “Il governo polacco, il nostro e quello dei nostri predecessori, ha consegnato all’Ucraina armi per un valore di miliardi di dollari. Questo è tutto ciò che avremmo potuto dargli”, ha aggiunto il ministro.

Il massimo funzionario della difesa ha sottolineato che per lui “la sicurezza dello Stato polacco è sempre stato l’obiettivo supremo, e tutte le decisioni che [la Polonia] ha preso sono state prese tenendo presente la sicurezza dello Stato polacco”.

“Sappiamo che l’Ucraina ha bisogno di molti tipi di armi, ma i nostri partner ucraini devono capire che la Polonia deve mantenere le sue capacità. Per me, come ministro della Difesa, questa è una priorità”, ha concluso Kosiniak-Kamysz.

Lunedì il presidente polacco Andrzej Duda ha riferito che dall’inizio dell’operazione militare russa, il Paese ha fornito all’Ucraina oltre 1.00 pezzi di vario equipaggiamento militare: carri armati, jet, mezzi corazzati e obici. L’importo totale degli aiuti all’Ucraina ammonta a quasi 100 miliardi di zloty (quasi 25,9 miliardi di dollari), compresi 12 miliardi di zloty (quasi 3,1 miliardi di dollari) spesi per le armi, ha spiegato il presidente.