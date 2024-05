Ucraina. Missile cruise russo colpisce l’aeroporto di Zaporizhzhia. A Mykolaiv colpita un’officina: due morti e 5 feriti

Mosca attacca l’aeroporto internazionale di Zaporizhzhia con un missile cruise e la regione di Mykolaiv

In un raid russo nella regione di Mykolaiv è stata colpita un’officina per la riparazione di pneumatici, danneggiato un autolavaggio self-service e distrutto un ba. Il bilancio è di due morti e 5 feriti. In azione i vigili del fuoco su un’area di 300 metri quadrati.

Le forze russe il 26 maggio scorso hanno attaccato l’aeroporto internazionale di Zaporizhzhia con un missile cruise Kh-59. Lo riferisce il Kyiv Independent e l’attacco è stato confermato da funzionari militari ucraini..