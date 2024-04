Ucraina: “Missili russi su Odessa, a fuoco il castello di Kivalov : almeno 4 morti e 28 feriti”

“L’esercito russo nel pomeriggio ha lanciato un attacco missilistico su Odessa”. A fuoco il castello gotico di Kivalov , Il bilancio è di almeno 4 morti e 28 feriti

Lo ha reso noto il capo dell’amministrazione militare di Odessa, scrive l’Ukrainska Pravda. Lo riporta il Kyiv Independent. Nell’attacco missilistico russo che ha colpito la città portuale meridionale, un incendio è scoppiato nel castello gotico di Kivalov, a Odessa.

Le riprese video mostrano le torrette dell’edificio in fiamme con un denso fumo nero che si alza nel cielo. Quattro persone, tre donne e un uomo sono stati uccisi e altre 28 sono rimaste ferite, quattro dei quali secondo le ultime informazioni aggiornate, sono in gravi condizioni. L’attacco missilistico russo ha anche colpito diversi edifici residenziali e “infrastrutture civili” della città, ha dichiarato il governatore regionale, Oleh Kiper, sul sito di messaggistica Telegram.

Tra i feriti ci sono due bambini e una donna incinta e anche il proprietario del castello, Serhiy Kivalov un ex deputato ucraino filorusso. L’edificio è conosciuto anche come il “castello di Harry Potter”, per la sua somiglianza a quello del celebre film.