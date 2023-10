Ucraina. Missili russi su terminal Nova Poshta a Kharkiv: 6 i morti. Mosca: smistava rifornimenti per truppe ucraine

Nelle ultime 24 ore le forze russe hanno lanciato un numero record di attacchi arei nella regione di Kherson. In un solo giorno, secondo quanto sostiene la portavoce del Comando operativo sud, Natalia Humeniuk, sono state lanciati 36 ordigni

Lo riporta Rbc Ucraina. “Durante questa giornata (dalle ore 7 alle 7) è stato registrato un numero record di 36 bombe. A Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina, un missile russo ha colpito il terminal Nova Poshta che secondo Mosca serviva a smistare i rifornimenti per le truppe ucraine, mentre per Kiev era un centro di distribuzione postale. Almneo sei persone – tra i 19 e i 40 anni – sono morte e 16 sono rimaste ferite. Le forze russe hanno attaccato la regione con missili S-300, lo ha detto – come riferisce Ukrinform – Oleg Synegubov, capo dell’amministrazione militare di Kharkiv . “Oggi, intorno alle ore 7, il nemico ha bombardato la città di Kupyansk. Sono stati colpiti edifici residenziali, tre persone sono rimaste ferite: una ragazza di 15 anni e una donna di 63 anni, ricoverate in gravi condizioni, e un ragazzo di 17 anni in condizioni moderate”, ha precisato Sinegubov. Poi il numero dei vitteme e dei feriti è aumentato.

A Nikopol un uomo è morto nei bombardamenti, mnetre a Kryvyi Rih, la città natale del presidente Zelenskyy, nell’Ucraina centrale, un altro uomo è morto mentre la moglie è ricoverata in gravi condizioni in ospedale.

Nella regione di Kherson sono 36 le bombe lanciate dai russi dalle 2 alle 4 per ogni insediamento. “Per un villaggio si tratta di una potenza molto elevata”, ha riferito Humeniuk osservando che ci sono delle vittime, ma i dati “sono in fase di chiarimento”

Inoltre le truppe russe hanno lanciato una nuova offensiva a nord di Avdiivka cittadina industriale nel Donetsk. Lo riporta il think tank con sede a Washington che ha citato filmati geolocalizzati di “blogger militari” filo-Cremlino sul campo.