Ucraina. Morto Elia Putzolu, foreign fighter italiano filorusso: “Combatteva a Donetsk”

Aveva solo 28 anni Elia Putzolu, il foreign fighter italiano filorusso originario della Sardegna ma che da tempo viveva a Taganrog, poco distante da Rostov. E’ il terzo italiano caduto nel conflitto ed il secondo tra chi combatteva con Mosca e la resistenza del Donbass

“Era un compagno. E aveva scelto la strada della lotta contro la brigata Azov” ha raccontato oggi a Repubblica un ragazzo, ora in Italia, che ha conosciuto Elia Putzolu in Donetsk. Putzolu aveva solo 28 anni e pare non fosse noto ai servizi italiani. Era partito dall’Italia per andare vivere in Russia, a Taganrog vicino Rostov, nel 2019 aveva abbracciato la causa del Donbass ed era andato combattere contro Kiev e i suoi battaglioni accusati da più parti di aderire all’ideologia neo-nazista.

I media riportano che l’italiano sia morto in combattimento, i canali filorussi italiani riportano che è stato ucciso da un bombardamento ucraino. I carabinieri del Ros in queste ore stanno verificando le modalità della morte di Putzolu per poter recuperare la salma e riportarla in Italia dalla sua famiglia.

La Rai riporta che era vicino alla community italiana di “Fort Rus”, che sui social si definisce “Pagina informativa e di sostegno alla resistenza dei popoli russi. Notizie e documenti sulla guerra dell’impero contro la Russia”.

Combatteva per i suoi ideali Elia Putzolu, come lui anche Edy Ongaro, il 46enne ultrà del Venezia morto anche lui combattendo con i filorussi nel Donbass. Adesso sono 3 gli italiani morti in Ucraina, considerando anche Benjamin Giorgio Galli di appena 27 anni, ucciso in combattimento nella zona di Kharkiv, volontario a fianco degli ucraini.