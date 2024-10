Le truppe russe continuano ad avanzare nel Donetsk, attraversando il fiume a Chasiv Yar. A Kursk gli ucraini solo ieri hanno perso oltre 340 militari e portato il totale delle perdete di Kiev a oltre 25.662 militari

Lo ha affermato il ministero della difesa russo nel rapporto quotidiano di ieri, aggiungendo che Donetsk le forze di Mosca nelle ultime ore sono riuscite ad attraversare il corso d’acqua che sfiora la città di Chasiv Yar,che fino a ora è stata la linea del fronte, che è stata superata. Anche le fonti militari ucraine hanno ammesso l’avanzata russa. In questa città che si trova sulla cima di una collina considerata strategica, a ovest del canale, prima dell’inizio della guerra abitavano 12mila persone, ora è quasi disabitata.

Secondo quanto riporta la TASS, circa 200 mercenari provenienti dall’Europa meridionale e dall’America Latina – Spagna, Portogallo e Cuba – combattono nella legione straniera ucraina a Chasov Yar per l’Ucraina. L’ufficiale russo da ricognizione che si è presentato con il suo nome di battaglia “Chukcha”, “La guarnigione nemica è ancora in grado di combattere nonostante le ingenti perdite utilizzando unità di legioni straniere nella zona di Chasov Yar. La maggior parte dei mercenari proviene dall’America Latina e dell’Europa meridionale [Cuba, Portogallo e Spagna]. Attualmente a Chasov Yar ci sono circa 200 di questi “soldati di ventura”, ma il loro morale lascia sempre più spesso molto a desiderare,” ha detto l’ufficiale, aggiundendo che i messaggi radio intercettati “indicano il loro frequente rifiuto di obbedire agli ordini di combattimento”. In precedenza, Chukcha aveva detto alla TASS che le unità dei distaccamenti delle legioni straniere dell’Ucraina e della legione straniera della 23a brigata separata erano le più attive nell’area di Chasov Yar.

Il ministero della Difesa russoinoltre rivendicala conquista di Novosadove, una località disabitata nella parte settentrionale della regione di Donetsk, circa 20 chilometri a nord-ovest della città di Lyman. Le mappe osint ucraine finora non hanno registrato questo avanzamento.

Nel Donetsk le truppe russe hanno colpito un edificio a più piani con una bomba aerea guidata a Myrnohrad, città subito a est di Pokrovsk nella regione di Donetsk, uccidendo una persona e ferendone un’altra, ha dichiarato il capo dell’amministrazione militare regionale Vadym Filashkin. “Questa mattina (ieri ndr) i russi hanno sganciato un KAB-250 sulla città, colpendo un edificio di 5 piani. Sette edifici hanno subito danni di vario grado”, ha scritto in un telegramma. L’operazione di ricerca e salvataggio è stata temporaneamente sospesa a causa della minacciosa situazione di sicurezza, ha aggiunto Filashkin.

Secondo le autorità locali, due persone sono state uccise e un’altra ferita a Myrnohrad nel giorno precedente a causa degli attacchi russi. L’esercito russo attacca regolarmente le regioni ucraine con vari tipi di armi: UAV d’attacco, missili, KAB, MLRS. La leadership russa nega che l’esercito russo, durante una guerra su larga scala, prenda deliberatamente di mira le infrastrutture civili nelle città e nei villaggi ucraini, uccidendo civili e distruggendo ospedali, scuole, asili, impianti di approvvigionamento energetico e idrico, affermano le autorità locali ucraine.

Nella regione di Kursk, l’aviazione, l’artiglieria e le forze missilistiche hanno continuato a colpire i concentramenti di soldati e attrezzature ucraine e le loro riserve e aree di concentrazione nella regione di Sumy.

Lo riporta la Tass secondo cui le unità del gruppo tattico Nord hanno respint due contrattacchi nemici verso Zeleny Shlyakh e Nikolayevo-Daryino ed hanno attaccato le formazioni ucraine vicino a Zeleny Shlyakh, Nizhny Klin, Novoivanovka, Novy Put, Plekhovo, Sverdlikovo e Cherkasskaya Konopelka.

Nela giornata di ieri Kiev ha perso più di 340 uomini e 13 veicoli corazzati, tra cui tre carri armati, cinque veicoli da combattimento di fanteria, tra cui tre IFV Bradley di fabbricazione statunitense e cinque veicoli corazzati da combattimento, nonché cinque pezzi di artiglieria, 11 veicoli e due stazioni di guerra radioelettronica. Sei militari ucraini si arresero.

Mentre dall’inizio delle ostilità nella regione di Kursk, Kiev ha perso oltre 25.662 militari, 172 carri armati, 89 veicoli da combattimento di fanteria, 103 veicoli corazzati da trasporto truppa, 982 veicoli corazzati da combattimento, 675 veicoli, 221 pezzi di artiglieria, 38 lanciarazzi multipli, di cui nove HIMARS e sei MLRS fabbricati negli Stati Uniti.