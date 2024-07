Ucraina, Mosca cattura missile americano Atacms intatto e ne studia la tecnologia segreta – VIDEO

Lo scrive l’agenzia di stampa statale Ria Novosti, pubblicando anche filmato che mostra un esperto di armi non identificato, con il volto coperto da un passamontagna, che smonta e studia quello che secondo quanto riportato è un sistema di guida di un missile Atacms (Army Tactical Missile Systems) apparentemente abbattuto dalle forze russe.

Lo specialista di armi ha detto che “Vengono presentate le testate del missile ATACMS. Il sistema di guida. Ci sono tre giroscopi ad anello laser. Grazie ad essi, viene mantenuto su una traiettoria balistica costruita. Un’antenna GPS, grazie alla quale viene effettuata la correzione ultime sezioni della traiettoria balistica”, scrive l’agenzia, aggiungendo che gli esperti russi adesso potranno studiare il funzionamento dei sistemi del razzo durante tutto il volo, nonché la sua capacità di correggere la rotta.

Ad aprile, il Pentagono ha confermato il ​​trasferimento dei missili tattici-operativi a lungo raggio ATACMS all’Ucraina per l’uso, come affermato, “all’interno del territorio sovrano ucraino”. Secondo i media americani, le ultime consegne includevano per la prima volta una modifica con un raggio di azione di 300 chilometri.