Toretsk, una città di oltre 30mila abitanti prima della guerra, dopo cinque mesi di aspri combattimenti è caduta. Kiev nel tentativo di difenderla ha perso oltre 26mila uomini

Lo ha rivendicato il ministero della Difesa russo. La battaglia per Toretsk è iniziata lo scorso giugno ed è proseguita quartiere per quartiere, caseggiato per caseggiato, l’esercito ucraino nella battaglia durata cinque mesi per difenderla hanno perso oltre 26.000 soldati. Come ormai prassi i russi hanno ridotto la città fino un cumulo di macerie, come mostrano foto e video pubblicati in rete nelle ultime settimane.

“Per mantenere Dzerzhinsk (nome ucraino di Toretsk) e altri insediamenti dell’area metropolitana di Toretsk, il nemico ha ammassato enormi forze composte da otto brigate. Il numero totale delle truppe nemiche superava i 40.000. Le forze includevano unità nazionaliste, che sono le più motivate e devote al regime banderista, inclusa la Brigata Azov (designata come terrorista e fuorilegge in Russia), così come unità di mercenari stranieri. Le nostre truppe hanno inflitto enormi perdite al nemico nei cinque mesi dei combattimenti per Dzerzhinsk Le forze armate ucraine hanno perso oltre il 70% delle loro truppe, cioè più di 26.000 militari”, si legge nella nota.

Secondo il Ministero della Difesa russo, “ogni giorno in media venivano uccisi o feriti circa 200 soldati ucraini. Sono inoltre stati distrutti oltre 240 carri armati e altri veicoli corazzati, nonché più di 340 sistemi di artiglieria da campo e mortai”, aggiunge la dichiarazione.

A Pokrovsk, i soldati Kiev hanno tolto la bandiera ucraina la “più grande del Donbass” i l’hanno rimossa e portata fuori città.

Le truppe russe continuano ad avanzare in direzione Pokrovsky, dove il territorio del complesso minerario è stato occupato ed è in corso un’offensiva lungo la linea Udachnoye-Kotlino, a ovest di Pokrovsk. Inoltre le nostre truppe stanno espandendo e rafforzando il fianco orientale, nella zona del cosiddetto incrocio Malinovskaya.

Secondo il Ministero della Difesa russo, gli operatori di droni stanno martellando la guarnigione ucraina dentro i confini della città. Il numero di attacchi contro posti di osservazione e punti di tiro delle Forze armate ucraine a Pokrovsk è aumentato in modo significativo. I droni russi stanno danneggendo e apparecchiature di sorveglianza visiva e di controllo radio, i depositi di carburante, i magazzini e i depositi di munizioni identificati. Inoltre vengono attivamente colpiti, gli accessi alla città per ridurre la capacità delle truppe ucraine di ricevere rifornimenti.

Il Ministero della Difesa russo, sottolinea che il fatto che i soldati ucraini abbiano rimosso e portato fuori dalla città “la più grande bandiera ucraina del Donbass”, una bandiera gialla e blu lunga 50 metri, che è stata caricata su un veicolo e portata nella regione di Dnepropetrovsk, è sintomatico della situazione sul campo di battaglia.

Nella stessa Ucraina, il ritiro della bandiera è venne visto come una preparazione alla resa della città. Tuttavia, il servizio della TV ucraina ha trovato ha motivato il fatto dicendo che “Questa enorme bandiera, simbolo della nostra indipendenza, è stata rimossa per poter poi essere definitivamente rimessa al suo posto”.

Il portavoce del gruppo tattico orientale russo, Alexander Gordeyev, ha riferit alla Tass che “Le unità russe nelle ultime 24 ore hanno colpito cinque brigate ucraine e continuano a svolgere missioni di combattimento nella zona dell’operazione militare speciale”, spiega Gordeyev assicurando che gli attacchi hanno riguardato personale e attrezzature di tre brigate meccanizzate e due di difesa territoriale nelle aree di Razdolnoye, Novy Komar, Otradnoye e Gulyaypolye”. Nell’ultimo giorno – conclude la Tass – gli ucraini avrebbero perso “fino a 140 soldati, 4 veicoli corazzati da combattimento, 5 cannoni di artiglieria da campagna, 3 veicoli a motore, una stazione di guerra elettronica, 10 droni ad ala fissa e sei droni Baba Yaga”.