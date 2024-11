Ucraina. Mosca lancia droni-esca a basso costo costriggendo Kiev a sprecare costosissimi missili

La Russia sta utilizzando droni-esca a bassissimo costo, privi di armamenti, in attacchi a sciame per ingannare e saturare le difese aeree ucraine e costringerle a sprecare costosissimi missili

Lo ha annunciata su Telegram ieri l’intelligence militare ucraina (HUR), aggiungendo che Mosca utilizza componenti di fabbricazione occidentale che sono stati rinvenuti in un drone-esca russo abbattuto durante un recente attacco contro l’Ucraina. I droni-esca, che costano poche centinaia di dollari, che le forze ucraine hanno soprannominato “Parodia”, sono progettati per imitare la traccia radar degli Shahed-136 di produzione iraniana, i micidiali droni kamikaze che Mosca impiega ormai da due anni per colpire città e infrastrutture ucraine e di conseguenza la difesa aerea ucraina risponde ma con missili veri.

Il presidente ucraino Zelensky qualche giorno fa ha denunciato la gran quantità di droni che i russi hanno lanciato, che solo nel mese scorso, sarebbero oltre 2.000 droni, di cui circa la metà secondo l’intelligence ucraina sarebbero droni-esca. Alcuni droni-esca sono stati abbattuti e le analisi tecniche hanno rivelato la presenza di microcontroller, antenne e ricetrasmettitori prodotti in Europa e negli Stati Uniti. Kiev ha diffuso le immagini di questi componenti su un portale governativo, elencando le aziende produttrici e rinnovando l’allarme sulla capacità di Mosca di aggirare le sanzioni internazionali per acquisire tecnologia straniera.

Questa scoperta non è una novità, è risaputo che Mosca sta aggirando le sanzioni occidentali, che di fatto hanno danneggiato più chi le ha emesse che il destinatario e non raggiungono i loro obiettivi sulle restrizioni globali sui materiali bellici, con la conseguenza che i componenti occidentali continuano a comparire nei missili e droni russi, evidenziando le difficoltà di monitoraggio delle esportazioni critiche.