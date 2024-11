Ucraina. Mosca mette in campo le nuove “super bombe” guidate Grom E1 che eludono la contraerea di Kiev

La notizia gira sui canali specializzati di Telegram: la Russia ha iniziato a fare utilizzare le nuove “super bombe” guidate Grom E1, con un raggio di azione di circa 120 km grazie al propulsore di cui sono dotate

Secondo quanto riportato da siti specializzati, i missili Grom-E1 sono stati utilizzate in una serie di raid che hanno colpito anche obiettivi civili a Myrnohrad, Kherson e Kharkiv. Questa tipologia di bombe un raggio d’azione decisamente superiore a quello delle armi equivalenti a disposizione di Kiev e vengono lanciate dai caccia Su-30 e Su-34 da cirsa 120 chilomentri di mdistanza, senza quindi esporsi al fuoco dei sistemi di difesa aerea ucraini, mentre i caccia ucraini per compiere azioni analoghe, rischiano di diventare bersagli dei sistemi di difesa russi S-300 e S-400.

Secondo l’intelligence l’Ucraina, Mosca ne avrebbe un numero limitato, ma come già accaduto in precedenza, quando all’inizio della guerra l’occidente asseriva sbagliando che i russi avevano missili per un paio di mesi, anche in questo caso, contare sul fattore numero potrebbe essere un errore.

La certezza che l e Forze Aerospaziali russe hanno iniziato a utilizzare missili aerei guidati Grom-E1 nel conflitto in Ucraina è arrivata dai frammenti di uno di questi missili che sono stati recentemente scoperti sul terreno.

La prima esposizione di quest’arma aviolanciabile è avvenuta nel lontano 2015 al salone aerospaziale MAKS di Zhukovsky. La Grom rappresenta una duplice tipologia d’arma sulla base di un solo corpo: un missile da crociera light (versione E-1) e una bomba planante guidata (versione E-2), entrambi basate sul medesimo sistema di guida combinato (inerziale più satellitare GLONASS). Le due varianti differiscono ovviamente dal sistema di propulsione essendo la prima equipaggiata con un motore a razzo, mentre la seconda utilizza questo spazio per un’ulteriore testata HE in tandem .