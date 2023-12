Ucraina. “Mosca nel Mar Nero schiera 2 sottomarini e una nave armate con 16 missili kalibr.”

Mosca inasprisce il controllo nel Mar Nero e oggi ha dispiegato contemporaneamente tre unità: due sottomarini e la fregata Admiral Makarov che complessivamente possono essere armate con 16 missili kalibr

Lo comunica la portavoce delle Forze di difesa dell’Ucraina meridionale Natalia Humenyuk citata da Unian. La Makarov era stata danneggiata da un raid al porto di Sebastopoli, a ottobre 2022, poco dopo essere diventata l’ammiraglia della Flotta del Mar Nero in seguito all’affondamento della Moskva. ma è stata riparata ed è pienamente operativa, “Per molto tempo le portamissili non sono state in servizio di combattimento”, spiega Humenyuk. La notizia sconfessa le dichiarazioni del presidente ucraino Zelensky che ha detto che la Russia si sta ritirando dal Mar Nero.