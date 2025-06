Ucraina. Mosca questa notte ha lanciato l’attacco più distruttivo dall’inizio guerra con 404 droni e oltre 44 missili

Quello della notte tra il 5 e il 6 giugno è l’attacco aereo più massiccio dall’inizio della guerra lanciato dalla Russia contro l’Ucraina, definendolo una “risposta” ai recenti attacchi di Kiev sul territorio russo, ma che non è ancora la ritorsione promessa per l’attacco agli aeroporti

Lo afferma il capo del dipartimento delle comunicazioni del Comando dell’aeronautica delle Forze armate dell’Ucraina, Yuriy Ignat,ripreso da Rbc Ukraina. I russi hanno lanciato 407 droni d’attacco , 6 missili balistici e 38 missili da crociera, causando danni e distruzioni incalcolabili su praticamente tutto il territorio ucraino controllato dal governo di Zelensky. Presa di mira la capitale, le principali città di tutte le regioni.

Il ministero della Difesa russo ha riferito di avere lanciato nella notte un massiccio attacco contro l’Ucraina, affermando che è stato realizzato “in risposta agli atti terroristici del regime di Kiev” e che ha colpito il complesso militare-industriale ucraino e strutture delle forze armate ucraine.

Lo riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. L’attacco “è stato sferrato con armi aeree, navali e terrestri a lunga gittata e ad alta precisione, nonché droni, contro uffici di progettazione, imprese per la produzione e la riparazione di armi e attrezzature militari dell’Ucraina, officine per l’assemblaggio di velivoli senza pilota da combattimento, centri di addestramento per equipaggi di volo, nonché depositi di armi e attrezzature militari delle forze armate ucraine. L’obiettivo dell’attacco è stato raggiunto. Tutti gli obiettivi designati sono stati colpiti“, ha riferito il ministero russo della Difesa.

A Kiev i russi oltre a diverse zone. hanno anche colpito con due missili ipersonici Kinzhal la storica fabbrica “Bolshevik” che è stata abbandonata da parecchi anni, ma negli ultimi due anni in alcuni edifici abbandonati sono state aperte le officine di assemblaggio delle armi occidentali. Dall’intensità dell’incendio si può affermare senza timore di sbagliare, che i russi sapevano con l’esattezza dove sferrare l’attacco.

A Ternopil, nell’Ucraina occidentale a est di Leopoli, un impianto industriale è stato centrato da missili e droni lanciati durante la notte dai russi, che ha sprigionato una nube tossica derivante dai materiali che erano all’interno dell’impianto. Le autorità della regione di Ternopil invitano la gente, soprattutto i bambini, a restare a casa e a tenere le finestre chiuse proprio a causa della nube di sostanze potenzialmente tossiche. Le immagini diffuse dai media mostrano i vigili del fuoco che lavorano con gli idranti per spegnere l’incendio, dal quale si vede levarsi una densa e vasta colonna di fumo nero.

Durante la notte droni e missili russi hanno colpito, anche la città occidentale di Lutsk, a nord di Leopoli, colpendo una palazzina residenziale, che è parzialmente crollata. Ci sono almeno cinque feriti, fanno sapere i media ucraini, citando l’amministrazione dell’oblast nord-occidentale di Volyn, dove sorge Lutsk.

Nella città di Chernihiv, a nord di Kiev, almeno quattro persone sono rimaste ferite durante la notte quando dei condomini sono stati centrati da droni e missili russi e ci potrebbero essere delle persone disperse, intrappolate in seguito a un attacco notturno congiunto da parte dei russi, quattro persone sono rimaste ferite; sono stati danneggiati condomini e case private e potrebbe esserci ancora qualcuno sotto le macerie. Lo ha annunciato su Telegram il governatore dell’oblast di Chernihiv, Vyacheslav Chaus, citato da Ukrinform. Chaus ha inoltre sottolineato che una fabbrica e alcune infrastrutture sono state danneggiate.

Redazione Fatti & Avvenimenti

