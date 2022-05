Ucraina. Mosca schiera i “Terminator”: per gli inglesi i russi vogliono conquistare Severodonetsk divenuta priorità

Mosca ha schierato una decina di temibili mezzi controcarro Terminator a sostegno dell’attacco alla città di Severodonetsk , centro amministrativo dell’area del Lugansk ancora in mano agli ucraini

A riferirlo è l’Intelligence britannica, secondo cui Severodonetsk è diventata l’immediata priorità della tattica russa che aggiunge: “Ad ogni modo, con un massimo di dieci Terminator dispiegati, è improbabile che questi mezzi abbiano un impatto significativo sulla campagna”.

“La loro presenza – prosegue il bollettino – suggerisce che il Gruppo di Forze del Centro, l’unica formazione che mette in campo questo veicolo, sia coinvolto nell’attacco. il Gruppo di Forze del Centro in precedenza aveva sofferto pesanti perdite nel tentativo di fallito di sfondare nella parte orientale di Kiev nella prima fase dell’invasione”.

“La Russia – concludono gli 007 di Londra – ha sviluppato il Terminator dopo aver osservato la necessità di fornire protezione specifica ai principali carri armati da battaglia utilizzati durante le guerre afghane e cecene”.

Queste le caratteristiche dei nuovi blindati messi in campo

I BMPT Terminator sono una famiglia di semoventi controcarro polivalenti di fabbricazione russa, sviluppati negli anni 2000 dalla Uralvagonzavod con il compito di fornire fuoco di supporto per le unità corazzate impegnate sul campo di battaglia: nella nuova versione BMPT-72 Terminator-2, dotata di corazza reattiva e nuova torretta, l’avvio della produzione in serie è stato annunciato nel luglio 2021.

Un ulteriore sviluppo ha visto la comparsa di una coppia di cannoni automatici da 30 millimetri, ed il “Kornet” è stato sostituito coi più moderni Atgm “Ataka-T”. Questo missile anticarro, secondo le affermazioni del produttore, può penetrare 800 millimetri di corazza omogenea tipo Era (Explosive Reactive Armour) con la sua testata Heat (High Explosive Anti Tank). Il “Terminator” monta quattro di questi missili posizionati a coppie su entrambi i lati dei cannoni automatici da 30 millimetri e si stima che abbiano una gittata massima di 5800 metri.

Il Terminator – secondo le schede tecniche – può essere infatti impiegato come unità controcarro, come unità d’appoggio per i carri armati e non solo. Infatti può diventare anche un mezzo di ingaggio e di soppressione delle unità nemiche, per la distruzione di veicoli da combattimento della fanteria, per la distruzione di insediamenti fortificati avversari, ma anche come mezzo antiaereo semovente”