Ucraina. Mosca sviluppa sistema Cobra: intercetta i droni di Kiev e i siti di lancio per distruggerli 

La guerra in Ucraina si distingue dai conflitti precedenti per l’ampio uso di droni, da ambo le parti, che diventano giorno dopo giorno più potenti e sofisticati, da qui l’esigenza di distruggere quelli degli avversari

La Russia ha un’economia di guerra e le tante fabbriche di ogni tipo di armamenti sono impegnate ad innovare soprattutto nel campo dei droni, per contrastare quelli di Kiev che sono molto evoluti, grazie all’aiuto dell’Occidente, che spesso riescono a colpire i porto nel Mar Nero e di rappresentare una minaccia anche dentro il territorio russo.

E’ normale dunque che i tecnici militari russi stiano cercando di creare contromisure e a quanto dicono, hanno sviluppato un nuovo sistema, battezzato sistema Cobra, in grado di rilevare sia gli operatori che i droni di Kiev. La nuova arma avrebbe la capacità di tracciare i movimenti di coloro che sono alla regia dei velivoli senza pilota, identificare le coordinate su una mappa in tempo reale per poi procedere a colpirlo. Il sistema Cobra è una sorta di console per videogiochi ed è già in fase di test pronto a entrare in azione per “una operazione di combattimento sperimentale” sul campo. Come riporta Ria Novosti, dopo averlo testato, il sistema sarà prodotto in serie.

Gli operatori di droni ucraini sono uno degli “obiettivi con la massima priorità sul fronte”, ha riferito Ria Novosti, aggiungendo che le squadre ucraine che pilotano la flotta di droni aerei sono “estremamente difficili” da individuare per le forze russe. Da qui l’esigenza di mettere in campo il più velocemente possibile il sistema Cobra.

I droni oggi sono di vitale importanza e coprono quasi ogni aspetto del combattimento, dall’aiuto nella ricognizione agli attacchi suicidi alla guida del fuoco di artiglieria, basta pensare che Mosca e Kiev ne brucino centinaia al giorno. Gli aggiornamenti sono costanti e possono includere l’aumento della portata e della precisione degli attacchi sfruttando la silenziosità nell’avvicinamento a un bersaglio e la capacità di operare meglio durante le missioni notturne.