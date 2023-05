Ucraina. Mosca torna a bombardare la rete elettrica: interruzioni in cinque regioni dopo l’ultimo raid aereo

Non solo depositi di munizioni donate dall’Occidente, i russi tornato a bombardare le infrastrutture elettriche e lasciano al buio mezza Ucraina



In seguito all’ultimo raid russo sull’Ucraina in cinque regioni del Paese è stata interrotta l’erogazione dell’elettricità. Lo riporta il ministero dell’Energia di Kiev citato da Unian. In particolare si registrano problemi nelle regioni di Zaporizhzhia e Donetsk, dove sono interessati rispettivamente 8 e 7 villaggi. Difficoltà anche nelle regioni di Leopoli, Mykolaiv e Dnipropetrovsk.