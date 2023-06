Ucraina. Muore ucciso in combattimento il campione ucraino di kickboxing Maksym Bordus

Il campione ucraino di kickboxing Maksym Bordus è stato ucciso in combattimento dalle forze russe



Il campione ucraino di kickboxing, Maksym Bordus, è stato ucciso lo scorso 11 giugno dalle forze armate russe. Lo ha riferito Sport Angels, portale ucraino istituito con l’assistenza del Comitato sportivo, che riunisce Ong e federazioni di sport non olimpici. “Bordus è stato ucciso nella feroce lotta contro i russi. Ogni giorno ha cercato di avvicinare l’Ucraina alla vittoria, ma lui stesso non la vedrà”, ha scritto in un post Sport Angels, che ha pubblicato una foto che ritrae Bordus con diverse medaglie. Sul sito della presidenza ucraina è stata pubblicata una petizione, con la quale si chiede che Bordus venga insignito, postumo, del titolo di Eroe nazionale.

Nato nel 2000, Bordus si era arruolato nell’esercito ucraino il primo giorno dell’invasione da parte di Mosca nel febbraio 2022. La petizione riferisce che l’atleta sarebbe stato ucciso da una granata russa mentre era in una missione di combattimento nella regione meridionale di Zaporizhzhia.