Ucraina. Negoziati a Istanbul con ‘insulti’ rinviati a oggi. Mosca avverte: “Ogni volta che Kiev blocca i negoziati il territorio ucraino diventa più piccolo”

Il primo giorno di colloqui tra Russia e Ucraina, è stato un fallimento, i due team negoziali si sono scambiati insulti coloriti. Zelensky ha definito il negoziatore russo Medinsky “una farsa” e Maria Zakharova ha definito il leader ucraino “un pagliaccio perdente senza alcuna istruzione”

L’inizio dei colloqui tra la delegazione russa e ucraina a Istanbul, previsto alle 10 ora locale (le 9 l’ora italiana) di ieri, è stato spostato alla stessa ora di oggi. Lo ha annunciato il capo dei negoziatori russi, Vladimir Medinsky, che ieri si era lamentato di essere rimasto fermo in hotel in attesa di essere chiamato. “Dalle 10, aspetteremo la parte ucraina, che dovrebbe arrivare per l’incontro”, ha detto Medinsky, citato dall’agenzia Ria Novosti.

Si spera che i colloqui di Istanbul stamattina inizino realmente, ma dalle avvisaglie difficilmente porteranno ad un cessate il fuoco. A sottolinearlo è stato lo stesso presidente Usa Donald Trump che ha detto: “Finché non mi incontrerò con Putin non si arriverà ad un accordo”.

Medinsky già mediatore nel 2022, punta a diffondere un messaggio di ragionevolezza ed ha sottolineato: “Siamo pronti a discutere e a riprendere il corso dei negoziati, siamo pronti a possibili compromessi”, anche se la posizione della Russia nei negoziati sulla situazione in Ucraina è stata modificata rispetto al 2022, con gli aggiustamenti conseguenti alla situazione sul campo, ha dichiarato giovedì ai giornalisti la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

“Sì, ci sono degli aggiustamenti nella posizione della Russia. Questi cambiamenti sono dovuti agli sviluppi sul campo”, ha affermato. Inoltre Zakharova, sarcasticamente ha avvertito gli ucraini: “Il territorio ucraino si riduce ogni volta che il regime di Kiev interrompe il processo negoziale”. Ed ha aggiunto “Se volete comprendere il collegamento tra il processo negoziale e i territori, dovrei ricordarvi una dichiarazione rilasciata dal Ministro degli Esteri russo [Sergej Lavrov] il 28 settembre 2024”.

Zakharova ha ricordato che il Ministro degli Esteri Lavrov aveva dichiarato in quell’occasione che l’Ucraina avrebbe preservato una parte del Donbass se gli accordi raggiunti durante i negoziati di Istanbul dell’aprile 2022 fossero stati rispettati. “Tuttavia, Sergej Lavrov ha aggiunto che ogni volta che un accordo sostenuto dalla Russia viene violato, l’Ucraina diventa più piccola”, ha detto Zakharova. “Penso che sarebbe saggio tenere a mente questa citazione per chiunque cerchi di trovare un collegamento tra il processo negoziale e le dimensioni del territorio [ucraino]”.

