Ucraina. Nei violenti attacchi in corso nella regione di Kharkiv le truppe russe hanno conquistato quattro villaggi

Gli insediamenti di Streleche, Krasne, Pylna e Borysivka della regione di Kharkiv sono stati conquistati dalle truppe russe che continuano ad attaccare

Lo scrive Ukrainska Pravda che cita fonti degli ambienti militari ucraini, secondo cui gli insediamenti di Streleche, Krasne, Pylna e Borysivka sono ormai nella mani dell’esercito russo che sta cercando di avanzare in direzione di Vovchansk. Allo stesso tempo, gli interlocutori della “Pravda ucraina” non escludono che si tratti di una manovra diversiva dei russi. Secondo il portale, continuano in ogni caso gli scontri nell’area degli insediamenti e le forze russe cercano anche di continuare le operazioni d’assalto sulle direttrici Streleche-Krasne e Pletenivka-Gatishche.