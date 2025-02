Ucraina. Nella notte 19 missili e 124 droni russi su molte regioni: black out dopo attacco, colpiti impianti energetici

Le forze russe la notte scorsa hanno lanciato un attacco combinato con 19 missili di vario tipo (aerei, terrestri e marittimi) contro gli impianti di produzione del gas nella regione di Poltava, nell’Ucraina centro-orientale

Lo ha reso noto su Telegram l’Aeronautica militare di Kiev, aggiungendo che le forze russe oltre ai missili hanno lanciato anche 124 droni sulle regioni di Poltava, Kharkiv, Sumy, Kiev, Cherkasy, Chernihiv, Kirovohrad, Zhytomyr, Dnipropetrovsk, Kherson, Mykolaiv e Odessa.

L’attacco missilistico russo più pesante nella regione di Poltava, nell’Ucraina centro-orientale, che ha colpito gli impianti di produzione del gruppo Naftogaz. Lo ha reso noto la stessa società, come riporta Ukrinform: “Il nemico ha effettuato un altro massiccio attacco agli impianti energetici. Gli impianti di produzione del gruppo Naftogaz nella regione di Poltava sono stati danneggiati. Fortunatamente non ci sono state vittime”, si legge in un comunicato. La società aggiunge che sta “adottando tutte le misure necessarie per stabilizzare la situazione dell’approvvigionamento di gas nella regione”.

A causa dell’attacco russo alle infrastrutture energetiche, il governo di Kiev ha disposto “restrizioni” all’approvvigionamento di elettricità. “Il nemico ha lanciato un attacco contro gli impianti del gas e questa mattina il settore continua ad essere sotto attacco – ha scritto il ministro dell’Energia, German Galushchenko, sui social -. Per minimizzare le potenziali conseguenze per il sistema energetico, l’operatore del sistema di trasmissione sta applicando con urgenza restrizioni all’approvvigionamento energetico”.

L’operatore elettrico nazionale Ukrenergo dopo l’attacco russo avvenuto nella notte ha confermato di avere introdotto interruzioni di energia, chiedendo ai cittadini di “non accendere contemporaneamente più apparecchi elettrici potenti dalle 15 alle 21, poiché permane la necessità di un consumo parsimonioso”.

Sempre nella notte, le forze russe hanno lanciato un attacco aereo anche contro il villaggio di Zolochiv, nell’oblast di Kharkiv, ferendo almeno sei persone. Lo ha riferito il governatore Oleh Syniehubov. Tra i feriti c’e’ anche un ragazzo di 12 anni. Tre delle vittime sono state ricoverate in ospedale, le altre hanno ricevuto assistenza medica sul posto. Le forze russe hanno colpito la citta’ con bombe aeree teleguidate intorno alle 11:27 ora locale, colpendo una casa. Zolochiv si trova circa a 15 chilometri a sud del confine tra Ucraina e Russia e a circa 35 chilometri dal capoluogo regionale, Kharkiv.