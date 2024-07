Ucraina. Nella notte attacco russo con droni su Kiev. Le forze russe conquistano altri due villaggi nel Donetsk

Nella notte a causa di un attacco russo con droni, sono state udite esplosioni alla periferia di Kiev

Lo ha reso noto l’amministrazione militare della capitale ucraina, aggiungendo che la difesa antiaerea è stata attivata. L’attacco è arrivato dal nord, si legge nel messaggio. “L’allerta aerea continua! Nella regione, in prossimità di Kiev, è operativa la difesa aerea. Restate nei rifugi finché non cessa l’allarme”, scrivono le autorità. L’allarme è suonato nella capitale intorno alle 04:13 locali (le 03:13 in Italia). Lo riporta Ukrainska Pravda.

L’Amministrazione militare della capitale, Serhiy Popka, come riporta Rbc-Ucraina afferma che le difese aeree ucraine hanno abbattuto nella notte tutti i droni russi che si dirigevano verso Kiev che sono stati lanciati dalla regione russa di Kursk. “Grazie all’efficace lavoro della difesa aerea, nemmeno un singolo drone è arrivato a Kiev. I droni del nemico sono stati distrutti durante l’avvicinamento alla capitale”, ha affermato il funzionario, aggiungendo che non ci sono stati feriti, vittime o danni.

Nella regione di Zaporizhia due persone sono rimaste uccise in attacchi russi, ha annunciato questa mattina il governatore regionale Ivan Fedorov. “Un uomo e una donna sono morti a causa dei bombardamenti nemici”, mentre un altro uomo è rimasto ferito, ha precisato su Telegram il governatore, che ha contato 391 attacchi russi contro dieci comuni della regione di Zaporizhia nelle ultime 24 ore.

Intanto continua la lenta avanzata delle forze russe che ieri hanno conquistato altri due villaggi nella regione di Donetsk, nell’Ucraina orientale: lo riferisce il gruppo indipendente Deepstate, citato dai media ucraini. Si tratta dei villaggi di Sokil e Voskhod.

Secondo la stessa fonte, le truppe di Mosca hanno guadagnato terreno a Sotnytsky Kozachka, nella regione di Kharkiv, a Severnoy, nella regione di Donetsk, e vicino ai villaggi di Druzhba, Yevgenivka e Novopokrovskoe sempre nel Donetsk.