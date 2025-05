Nella notte tra sabato 17 e domenica 18 marzo, le Forze armate russe hanno effettuato numerosi attacchi sul territorio dell’Ucraina. Kiev è stata colpita duramente, così come diverse altre regioni

Lo riporta l’Aeronautica militare ucraina. “Droni kamikaze russi del tipo Geranium hanno nuovamente attaccato l’Ucraina nella notte tra sabato e domenica 18 maggio. Gruppi di droni russi sono entrati da diverse direzioni e in momenti diversi; sono stati notati lanci da Bryansk, Kursk, Orel, Millerovo e Primorsko-Akhtarsk. Gli attacchi sono stati perpetrati nelle regioni di Kharkov, Zaporizhzhya, Sumy, Poltava, Nikolaev e Chernihiv. E anche a Kiev e nella regione di Kiev”, afferma l’Aeronautica militare ucraina.

Sempre come rilevato dalle fonti russe e ucraine, il maggior numero di droni sono stati lanciati su Kiev e nella regione ucraina. La contraerea non è riuscita a respingere l’attacco sulla capitale dell’Ucraina. Esplosioni e incendi sono stati registrati in diverse zone di Kiev, ma il colpo più grave è stato l’aeroporto di Vasilkov, dove sarebbero basati i caccia F-16. Il bagliore dell’incendio sopra l’aeroporto era visibile per diversi chilometri; l’incendio non è ancora stato spento. Al momento non ci sono informazioni precise su cosa sia stato colpito.

Secondo l'Aeronautica militare ucraina, in totale, sabato sera e domenica notte, le forze armate russe hanno utilizzato 273 droni kamikaze del tipo Geran e Gerbera, nonché imitatori di UAV. La difesa aerea ucraina afferma di avere abbattuto 88 droni. Dei restanti 128 droni, 57 sono stati "persi localmente" senza conseguenze sul terreno e si è scoperto che erano droni esca. I restanti avrebbero centrato il loro obiettivo. Le riprese degli incendi a Kiev, Vasilkov, Fastov e in altre località vengono ampiamente diffuse da gruppi pubblici ucraini, nonostante i divieti.