L’esercito russo questa notte ha usato l’artiglieria pesante per colpire Nikopol, nell’Ucraina orientale. Lo rende noto il capo dell’amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk Valentin Reznichenko, come riporta Unian. “Dieci condomini e edifici privati, edifici agricoli e un gasdotto sono stati colpiti, è scoppiato un incendio. Non ci sono vittime”, ha dichiarato Reznichenko.

Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/