Ucraina, nella notte massiccio attacco russo su Kiev e molte regioni. Conquistato un altro villaggio nel Donetsk

Le forze russe hanno lanciato nella notte un massiccio attacco con 5 missili e una quarantina di droni contro molte regioni dell’Ucraina e sulla capitale. ISW: Mosca si sta preparando a riprendere le azioni offensive nella regione di Kharkiv

Le forze russe hanno conquistato un villaggio nel distretto di Pokrovsk, nella regione di Donetsk. Lo riporta Ukrainska Pravda, che cita il canale Telegram indipendente Deepstate. Il canale riferisce che il villaggio è stato abbandonato venerdì scorso a fronte di un massiccio attacco russo che ha costretto le truppe ucraine al completo ritiro.

Nella notte le forze russe hanno lanciato un massiccio attacco con 5 missili e una quarantina di droni, il capo dell’amministrazione regionale di Kiev Serhiy Popko, su Telegram ha affermato che le difese hanno in gran parte respinto l’offensiva aerea di Mosca, distruggendo molti droni kamikaze nemici diretti a Kiev, ma non ha precisato il numero di droni abbattuti, aggiungendo che nelle ultime due settimane questo è almeno il quinto tentativo consecutivo dell’esercito russo di attaccare la capitale con i droni.

L’aeronautica militare di Kiev ha fatto sapere che la notte scorsa i russi hanno lanciato sull’Ucraina un totale di 39 droni d’attacco shahed, tre missili balistici 9K720 Iskander e due missili guidati x-59/69. Le difese aeree ucraine – dispiegate nelle regioni di Sumy, Poltava, Kiev, Chernihiv, Kherson, Dnipro, Donetsk, Mykolaiv, Odessa e Čerkasy – hanno abbattuto 35 droni. Inoltre, si legge in un comunicato pubblicato su Telegram, i due missili guidati x-59/69 “non hanno raggiunto i loro obiettivi grazie alle contromisure attive”.

I sistemi di difesa aerea dell’Ucraina per tutta la notte sono stati impegnati a respingere un attacco aereo russo sulla capitale Kyiv, ha dichiarato questa mattina l’esercito ucraino. “I sistemi di difesa aerea sono stati attivati sugli avvicinamenti a Kyiv”, ha dichiarato Serhiy Popko, capo dell’amministrazione militare di Kyiv, sull’applicazione di messaggistica Telegram. “Rimanete nei rifugi fino a quando non sarà revocato l’allarme antiaereo”.

RBC-Ucraina , riferendosi al rapporto dell’Istituto per lo studio della guerra ( ISW ), scrive che le truppe russe avanzano in Ucraina vicino a Vovchansk, nelle zone di Svatovoy e Donetsk. E probabilmente Mosca si sta preparando a riprendere le azioni offensive nella regione di Kharkiv.

Nella serata di ieri i missili e i colpi di artiglieria russi nel nord-est e nel sud dell’Ucraina hanno ucciso almeno tre persone. Un attacco missilistico è stato lanciato contro la città di Barvinkove, nel distretto di Izjum, ha dichiarato l’ufficio del procuratore della regione nord-orientale di Kharkiv. Nell’elenco sono specificate le vittime. Si tratta di due uomini di 48 e 69 anni. Circa 50 edifici sono stati danneggiati dall’attacco, apparentemente da tre missili russi Iskander. Un altro attacco ha colpito un’azienda agricola nel villaggio di Oleksiivka, ma non sono state segnalate vittime. Un ulteriore bombardamento d’artiglieria ha ucciso un uomo di 44 anni nella città di Nikopol, nel sud dell’Ucraina, ha dichiarato la polizia nazionale.