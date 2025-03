Ucraina. Nella notte Mosca attacca ancora pesantemente Odessa, esplosioni anche a Kiev

Odessa è ormai un obiettivo dichiarato da Mosca che nella notte ha lanciata sulla città costiera un massiccio attacco di droni. Esplosioni anche nella capitale Kiev

Lo scrive Rbc-Ucraina citando il capo della regione di Odessa, Oleg Kiper. A seguito dell’attacco russo si sono registrati incendi in diversi edifici della città. “Il nemico ha nuovamente attaccato in modo massiccio Odessa con droni d’attacco. Come risultato dell’attacco, un edificio residenziale privato, un magazzino di giocattoli per bambini e un serbatoio di carburante hanno preso fuoco”, ha scritto Kiper su Telegram.

I media ucraini riferiscono anche di esplosioni udite nella capitale Kiev. “Le forze di difesa aerea stanno operando nella capitale mentre è in corso un attacco di droni nemici”, ha scritto su Telegram l’Amministrazione militare della città. “Le forze di difesa aerea stanno lavorando per eliminare la minaccia nei cieli di Kiev”, ha aggiunto il sindaco di Kiev Vitaliy Klitschko.