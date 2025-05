La notte scorsa le forze russe hanno attaccato l’Ucraina con due missili balistici Iskander-M/KN-23 e 90 droni di vario tipo, inclusi i kamikaze Shahed

Lo ha reso noto su Telegram l’Aeronautica militare di Kiev. A Kharkiv l’attacco di droni russi ha causato nove feriti, secondo quanto riportato sui canali social dal The Kyiv Independent: “almeno 9 sarebbero state ferite a Kharkiv in seguito ad un attacco russo con i droni”. Esplosioni nell’area sono confermate da diversi altri canali social.

Ma sul campo la situazione più difficile per le forze ucraine è quella di Sumy. Lo ha dichiarato su Facebook il governatore dell’oblast’, Oleh Hryhorov. Le ostilità proseguono lungo il confine, ha riferito il governatore, in particolare nei pressi di Khotynska e Yunakivska. “Il nemico sta operando in piccoli gruppi, cercando di penetrare nei villaggi di confine per migliorare la propria posizione”, ha aggiunto. Hryhorov ha anche ammesso che a causa dell’avanzata russa, nelle ultime 24 ore più di 50 persone sono state evacuate dai villaggi di confine nell’oblast di Sumy, per sottrarle al pericolo.

Nella notte del 30 maggio appena trascorsa, le truppe russe hanno colpito con bombe plananti FAB e i droni Geranium, i centri logistici delle Forze armate ucraine nelle regioni settentrionali Ucraine di Sumy e Kharkov, al confine con la Russia. Si registrano danni ai centri logistici di Kharkov e nel quartiere Zarechny della città di Sumy, nella zona di via Ivan Poddubny.

I soldati ucraini temendo l’offensiva russa, a Sumy, stanno attivamente “scavando” nelle aree forestali che circondano la città da diverse direzioni. Il comando delle Forze armate ucraine ritiene che in caso di un attacco a Sumy, le truppe russe attraverseranno le foreste.

L’attività di fortificazione è registrata nelle foreste di Gnilitsky e Tokarevsky a est di Sumy, nonché a nord – nella zona dei villaggi di Ivolzhanskoye, Kiyanitsa e Khrapovshchina e a nord-ovest – nella riserva naturale di Banny Yar e nel tratto di Nikolskaya Dacha vicino al villaggio di Mogritsa. Al momento, le truppe russe impegnate nei combattimenti per Yunakovka si sono avvicinate a una distanza di circa 8 km dal tratto sopra menzionato e a una distanza di circa 9-10 km da Banny Yar.

Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/

