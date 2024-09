Ucraina. Nella notte nuovo attacco russo su Kiev con missili e droni: colpiti diversi edifici

Continua il bombardamento Russo sulla capitale ucraina: nella notte una raffica di droni, missili da crociera e balistici hanno costretto i residenti a nascondersi nei rifugi antiaerei

Lo rende noto l’esercito ucraino, spiegando che una serie di esplosioni hanno scosso la capitale ucraina costringendo i residenti a rifugiarsi nei rifugi antiaerei. Il sindaco di Kiev Vitalii Klitschko ha dichiarato che i servizi di emergenza sono stati attivati nei distretti di Holosiivskyi e Solomianskyi di Kiev. Una persona sarebbe rimasta ferita dai detriti caduti nel distretto di Shevchenkivskyi, ha affermato Klitschko. “Ci sarà una risposta per tutto. Il nemico lo sentirà”, ha scritto il capo dell’ufficio presidenziale, Andrii Yermak, sulla sua pagina Telegram dopo l’attacco.

Secondo Serhii Popko, capo dell’amministrazione militare della capitale ucraina, Mosca nell’attacco nei raid ha utilizzato missili da crociera e balistici in diverse ondate. Poco dopo l’attivazione dell’allerta aerea, intorno alle 5,30 ora locale, diversi edifici sono stati a Kiev e si sono udite diverse esplosioni.

Il sindaco Vitali Klitschko ha dichiarato che sono stati chiamati i servizi di emergenza nei quartieri cittadini di Sviatoshynskyi, Holosiivskyi e Shevchenkivskyi e che almeno due persone sono rimaste ferite, tra cui un uomo che è stato ricoverato in ospedale. Come risultato dell’attacco missilistico, Popko ha aggiunto che i detriti sono caduti in almeno quattro distretti della città, causando danni alle auto e agli edifici non residenziali. L’entità dei danni è ancora in fase di indagine, ha aggiunto.

Le difese antiaeree ucraine affermano di avere abbattuto una ventina di missili e droni diretti a Kiev, sulle decine lanciati dai russi nella notte tra domenica e lunedì.