Ucraina. nella notte raid russi con missili e 62 droni, colpita Kiev, diversi palazzi in fiamme: almeno 9 feriti

La notte scorsa le forze russe hanno lanciato sull’Ucraina un missile non identificato e 62 droni di vario tipo, inclusi velivoli kamikaze Shahed

Lo ha reso noto su Telegram l’Aeronautica militare di Kiev, aggiungendo che le regioni colpite sono quele di Kiev, Cherkasy, Khmelnytskyi, Kharkiv, Zaporizhzhia, Donetsk, Dnipro, Sumy, Chernihiv e Poltava.

Nella capitale, almeno nove persone sono rimaste ferite, tra cui una bambina di 11 anni, e diversi appartamenti sono andati a fuoco stanotte dopo l’attacco di droni russi, hanno riferito funzionari ucraini. Un condominio a più piani nel distretto di Solomianskyi, nella parte occidentale di Kiev + stato colpito esi è innescato un incendio, dice il sindaco Vitali Klitschko sulla app di messaggistica Telegram. “Finora, nove persone sono rimaste ferite”, ha affermato Klitschko. “Tutte sono state curate sul posto dai medici”. “A seguito di un attacco con droni, un incendio è scoppiato al secondo e terzo piano di un immobile di nove piani” nel quartiere di Solomianskiï, hanno reso noto le squadre di soccorso su Telegram. Le fiamme hanno interessato una superficie di 40 metri quadrati “ma sono state rapidamente circoscritte”. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha precisato su Telegram che una bambina di 11 anni è rimasta ferita “a seguito della caduta dei detriti del drone”.

L’amministrazione militare di Kiev ha pubblicato una foto di fiamme da un appartamento in un condominio. Ha anche affermato che un altro incendio è scoppiato in un edificio amministrativo a più piani nel distretto di Solomianskyi. Testimoni riportati dalla agenzia Reuters hanno sentito una serie di esplosioni a Kiev, dopo che le unità di difesa aerea sono entrate in funzione. Sia Kiev, che la sua regione circostante e quasi tutta la metà orientale dell’Ucraina sono state sottoposte ad allerta antiaerea dalle 02:30 circa, ora italiana.