Ucraina. Nuovo attacco russo con droni su diverse regioni: colpite infrastrutture energetiche. Conquistati 3 insediamenti

“L’esercito russo ha colpito le infrastrutture energetiche ucraine utilizzate per rifornire l’esercito ucraino, e anche un aeroporto militare”

Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo, citato dall’agenzia Tass. “Inoltre, uomini e attrezzature nemiche sono state colpite in 165 aree”, aggiunge l’agenzia russa. Durante la notte le forze armate russe hanno lanciato sull”Ucraina 83 droni ed almeno un missile S-300, scrive l’Ukrainska Pravda, citando il canale Telegram dell’aeronautica militare ucraina. Le regioni prese di mira dai russi sono; Cherkassy, Odessa, Kiev, Zhytomyr, Sumy, Nikolaev, Kirovograd, Poltava, Zaporozhzhia, Kharkiv e Khmelnytsky, quest’ultima nell’ovest del Paese.

Secondo il ministero della difesa russo sono state colpite le infrastrutture energetiche ucraine utilizzate per rifornire l’esercito ucraino, e anche un aeroporto militare. Sul fronte orientale la continua l’attacco alla città di Kupyansk dove le truppe russe sono entrate nella periferia

Il ministero della Difesa russo in una nota afferma che le truppe russe ieri hanno liberato le comunità di Leninskoye e Makarovka nella Repubblica popolare di Donetsk (DPR) nel corso di un’operazione militare speciale in Ucraina. Preso il controllo anche di Hryhorivka, più a nord, nella direzione di Chasiv Yar. Negli scontri nella regione di Kharkov le truppe ucraine hanno perso circa 70 uomini e due depositi di munizioni

Sempre nella giornata di ieri almeno quattro ucraini sono rimasti uccisi in attacchi russi: tre in altrettanti centri della regione di Donetsk, dove si registra anche un ferito, e uno in quella di Kherson, dove ci sono anche almeno 10 feriti. Lo scrivono i media ucraini, fra cui Ukrainska Pravda, citando i governatori ucraini delle due oblast.