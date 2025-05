Ucraina. Nuovo attacco russo su Odessa, colpite infrastrutture e diverse abitazioni sono andate a fuoco. Due i morti e cinque feriti

Mentre Stati Uniti e Ucraina annunciavano la firma sull’accordo delle terre rare, le truppe russe hanno lanciato un pesante attacco con droni su Odessa sul Mar Nero. Due persone sono state uccise e cinque ferite

Lo ha annunciato il governatore della regione Oleg Kiper su Telegram. “l’attacco nemico ha danneggiato edifici residenziali, case, un supermercato, una scuola e automobili. “Sono scoppiati incendi in diversi punti” e due persone sono state uccise dall’attacco (del drone) e altre cinque sono rimaste ferite”, ha scritto il governatore Kiper aggiungendo: “Il nemico sta attaccando Odessa con droni d’attacco. Ci sono danni considerevoli alle infrastrutture civili, in particolare alle abitazioni”, ha scritto Oleh Kiper sull’app di messaggistica Telegram. Le foto pubblicate online hanno mostrato gravi danni alle facciate degli edifici.

Non solo Odessa, in contemporanea i russi hanno attaccato le regioni di Kiev, Kharkiv, Cherniguiv, Soumy, Donetsk, Dnipropetrovsk e Zaporijjia, dove sono scattati gli allarmi antiaerei. A Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina nel nord-est, il sindaco Ihor Terekhov ha dichiarato che un drone ha colpito una stazione di servizio nel centro città, innescando un incendio. Terekhov non ha fornito ulteriori dettagli. Udite forti esplosioni anche in un quartiere della città di Sumy.

