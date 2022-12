Ucraina. Pesanti bombardamenti russi su Kharkov, allarme a Kiev e Mosca accusa: “10mila polacchi con l’esercito ucraino”

“Se aggiungiamo gli istruttori che hanno addestrato le forze armate ucraine” allora il conto dei polacchi in Ucraina a fianco di Kiev sale a 12mila, secondo Mosca



L’esercito russo ha bombardato questa mattina la città orientale di Kharkov e la regione. Diverse forti esplosioni sono state sentite nella città dell’Ucraina orientale, secondo quanto riferito dalla televisione pubblica e dall’emittente radiofonica nazionale ucraina.

Il sindaco Igor Terekhov ha scritto su Telegram: “Kharkiv è sotto tiro. Chiedo a tutti di rimanere nei rifugi e di osservare le misure precauzionali”, riporta Unian.

Il capo militare regionale Oleg Sinegubov ha esortato a non ignorare l’allerta. Al momento non ci sono informazioni su eventuali vittime e danneggiamenti. Intanto l’amministrazione comunale di Kiev ha lanciato l’allarme aereo nella capitale.

Intanto fonti filorusse affermano ed accusano la Polonia di aver permesso deliberatamente a più di 10.000 cittadini polacchi di partecipare ai combattimenti in Ucraina a fianco delle forze armate di Kiev dal febbraio 2022 ad oggi. A dirlo a TASS è stato il politico filorusso Vladimir Rogov, presidente del movimento “We Are Together with Russia”. “Non posso dire quanti di loro siano lì ora perché sono in corso le rotazioni e le persone vengono ridistribuite. Ma non meno di 10.000 polacchi sono stati sul ‘fronte orientale’ dall’inizio dell’operazione militare speciale. Sto parlando di coloro che hanno partecipato direttamente all’azione militare, se aggiungiamo gli istruttori che hanno addestrato le forze armate ucraine, allora possiamo aggiungerne altri duemila senza esitazione”, ha detto il politico.

Mosca afferma inoltre che il parlamento polacco stia per approvare una legge per “sanare retroattivamente” la posizione legale dei foreign fighter polacchi in Ucraina, che ad oggi dovrebbero essere perseguiti penalmente.