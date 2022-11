Ucraina piegata dai bombardamenti russi, ma Stoltenberg non molla: “Putin non deve vincere la guerra”

“Nell’immediato dobbiamo essere sicuri che Putin non vinca la guerra”. Lo ha detto il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg in conferenza stampa prima della ministeriale di Bucarest.

Nel corso della ministeriale di Bucarest della Nato gli alleati discuteranno su come “aumentare la cooperazione di lungo termine con l’Ucraina” e questo comprende “il graduale passaggio” agli armamenti di standard Nato, “l’interoperabilità” con gli eserciti alleati e più in generale “l’integrazione nell’area euroatlantica”.

Tuttavia, Stoltenberg in conferenza ha anche affermato che attraverso gli stabilimenti delle nazioni NATO ad Est, si sta aumentando la produzione di munzioni di standard sovietico per rifornire l’esercito ucraino che ancora usa in larga parte armamenti ex sovietici.

Queste discussioni avvengono due giorni dopo l’attacco di mercoledì scorso, quando la Russia ha lanciato circa 70 missili contro le infrastrutture ucraine lasciando l’80% del Paese al buio e senza acqua. Tutti e 15 i reattori nucleari ucraini sono stati forzatamente scollegati dalla rete perché la fornitura di elettricità era diventata instabile.

“E’ stato il tipo di incidente che non succedeva da non so quanti anni, forse 80-90 anni – ha commentato il presidente ucraino Zelensky – Un Paese nel continente europeo completamente senza luce”.