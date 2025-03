Ucraina. Pioggia di droni russi su Kiev, mai così tanti. Colpite anche Kharkiv, Sumy, Cernigov, Odessa e Donetsk – Video

Anche questa notte le forze russe hanno attaccato l’Ucraina con oltre 122 droni kamikaze di tipo Shahed. Colpita soprattutto la capitale Kiev dove ci sono stati due morti e decine di feriti

Lo ha reso noto su Telegram l’Aeronautica militare di Kiev, che come da solita propaganda afferma di avere abbattuto 97 droni e gli altri 25, identificati come droni-esca sarebbero caduti in zone aperte, resta quindi da capire, visto che tutti i droni sono stati abbattuti chi o cosa ha provocato la distruzione a Kiev e nelle altre regioni.

Nello specifico a Kiev i droni poco dopo la mezzanotte, hanno colpito un appartamento che è andato a fuoco, l’esplosione è stata fortissima ed ha provocato la morte di due residenti e una decina di feriti, lo scrive su Telegram il capo dell’amministrazione militare della città di Kiev: “I servizi di emergenza sono stati inviati nel quartiere di Podil dopo che i droni hanno colpito due grattacieli e hanno provocato incendi”, ha dichiarato Timur Tkachenko.

Anchedel sindaco di Kiev Vitali Klitschko sul suo canale ha scritto che “Sulla riva sinistra della capitale, le forze di difesa aerea stanno lavorando contro i droni nemici. Restate nei rifugi”. Che i droni hanno colpito diversi obiettivi, si evince dalle parole di Klitschko, su Telegram, che comunque minimizza parlando di rottami caduti sulle abitazioni. “Nel distretto di Dnipro, i rottami di un drone precipitato hanno colpito un edificio residenziale. C’è stato un incendio ai piani superiori – scrive il primo cittadino – Sempre nel distretto di Dniprovskyi, i detriti sono caduti su un edificio non residenziale: un locale di ristorazione. Nel distretto di Holosiivskyi sono stati registrati detriti che cadevano nella zona industriale. Nel quartiere Podilskyi, i detriti sono caduti su un edificio alto, provocando anche un incendio all’ultimo piano. Finora ci sono due morti e 7 feriti tra i residenti, no di loro è stato ricoverato in ospedale. Gli altri sono stati curati dai medici sul posto”.

La pioggia di velivoli senza pilota, che arriva alla vigilia dei colloqui di pace di Riad tra americani e ucraini, non è stata circoscritta solo sulla capitale ucraina , sempre nella notte colpite anche le regioni di Kharkiv, Sumy, Cernigov, Odessa e il Donetsk.

Le autorità ucraine hanno affermato che i russi hanno bombardato la città di Pokrovsk, nel Donetsk, uccidendo due civili. Ne dà notizia l’agenzia Ukrinform. Proprio oggi il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky aveva fatto visita alle truppe nella città. Secondo l’ufficio del procuratore della regione di Donetsk, le vittime sono un 41enne, morto per strada in una zona residenziale e una 66enne.