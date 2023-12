Ucraina: Pioggia di missili e droni nella notte su Odessa e Kherson: ci sono diversi morti e feriti

Potenti esplosioni sono state udite in queste ore nelle città ucraine di Odessa e Kherson per un massiccio attacco con droni e missili dell’esercito russo. Nelle regioni dei due capoluoghi è in vigore l’allarme antiaereo

Questa notte l’esercito russo ha lanciato 46 droni d’attacco kamikaze contro l’Ucraina, 32 dei quali sono stati distrutti dalle forze di difesa aerea. Lo riferisce Ukrinform. Dopo quanto detto dalle forze armate ucraine durante il briefing mattutino. I russi hanno lanciato droni dalla Crimea e da Primorsko-Akhtarsk nel territorio russo di Krasnodar: “32 droni d’attacco nemici sono stati distrutti dalle forze e dai mezzi di difesa aerea. La maggior parte dei droni che non potevano essere abbattuti hanno attaccato i territori di prima linea”.

Ad Odessa oltre ai ai danni alle infrastutture si contano due morti e diversi feriti, tra cui un adolescente. I russi nella notte hanno lanciato droni kamikaze ‘Shahed’ su un sobborgo della città ucraina di Odessa, sul Mar Nero. Lo ha dichiarato Oleg Kiper, capo dell’amministrazione militare regionale di Odessa, come riporta Ukrinform.”Una persona è morta sul posto. Un uomo che è stato portato in ospedale in gravi condizioni è morto”, si legge nel rapporto. Aumenta anche il numero di feriti, che passa da tre a quattro. Kiper ha riferito che c’è anche “un adolescente di 17 anni” che “rimane in ospedale”.

Nella notte l’esercito russo ha bombardato due comunità nella regione di Kherson, Dariivka e Tiahynka, uccidendo tre persone. Lo scrive su Facebook l’Ufficio del procuratore regionale di Kherson. “Gli occupanti colpiscono di nuovo la comunità di Dariivka nella regione di Kherson” e il bombardamento “ha ucciso un uomo di 70 anni e ferito una donna di 50. In precedenza – spiega ancora l’Ufficio del procuratore – era stato riferito che un residente locale di 71 anni era morto a causa di un bombardamento di artiglieria sullo stesso villaggio, intorno alle 12.20”. Verso le 10.40 di questa mattina, invece, i bombardamenti russi hanno colpito la comunità di Tiahynka, sempre nella regione di Kherson, nel distretto di Beryslav, uccidendo un uomo di 61 anni.

Sempre a Kherson colpita una stazione ferroviaria e un poliziotto è morto e quattro persone sono rimaste ferite. Lo ha detto il ministro degli Interni di Kiev aggiungendo che Mosca ha lanciato “un massiccio bombardamento” sulla citta’. “Circa 140 civili aspettavano alla stazione il treno di evacuazione. In quel momento il nemico ha iniziato un massiccio bombardamento della citta'” secondo Kiev. Un poliziotto e’ stato ucciso e altre quattro persone – due civili e due poliziotti – sono rimaste ferite dalle schegge. Lo riporta The Kyiv Independent

I combattimenti sul fronte della guerra fra Russia e Ucrainanelle ultime 24 ore, sono stati 80. Lo ha riferito nel suo briefing mattutino lo stato maggiore delle Forze armate di Kiev, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa ucraina UNIAN. “In direzione di Avdiivka – si legge – i difensori ucraini continuano a resistere agli attacchi del nemico, che cerca di circondare” la cittadina a nord di Donetsk. Nell’ultima giornata “le Forze di Difesa hanno respinto 13 attacchi nemici a est di Novobakhmutivka, Avdiivka e 16 attacchi vicino a Pervomaiskyi e Nevelskyi nella regione di Donetsk”. Oltre alle decine di attacchi russi di terra, le Forze armate ucraine riferiscono anche di “8 attacchi missilistici e 60 attacchi aerei e 69 attacchi con sistemi a salva di razzi sulle posizioni delle nostre truppe e sui centri abitati”, in seguito ai quali “ci sono morti e feriti tra la popolazione civile. Gli edifici residenziali privati e altre infrastrutture civili sono stati distrutti e danneggiati”.