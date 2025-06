Ucraina. Pioggia di missili e droni russi su diverse regioni anche su Kiev. Colpito aeroporto con armi della NATO

Non è ancora la risposta ai raid sugli aeroporti, ma quello lanciato nella notte su varie località dell’Ucraina, è comunque uno dei più massicci attacchi russi delle ultime settimane. Colpite infrastrutture militari tra cui un aeroporto delle Forze Armate ucraine con armi della NATO a Starokostiantyniv. Droni anche sulla capitale, che hanno causato blackout, ingenti danni e almeno quattro vittime

Un video postato sui social mostra l’attacco russo alle infrastrutture militari: “Nella regione di Chmel’nyc’kyj, sono state attaccate strutture industriali militari”, in particolare “a Ternopil è stato colpito un gasdotto e a Starokostiantyniv, un aeroporto delle Forze Armate ucraine dove c’erano armi della NATO”.

Sotto attacco russo nella notte, con missili da crociera e droni le regioni di Kiev, Vinnytsia, Khmelnytsia, Leopoli e Ternopil. Sulla capitale una pioggia di droni ha causato blackout e ingenti danni, oltre a quattro persone morte e una ventina di feriti. “Kiev è stata oggetto di un altro attacco con droni e missili balistici. I soccorritori stanno intervenendo in diverse località della città”, ha scritto il Servizio di Emergenza Statale dell’Ucraina su Telegram. Dopo la pioggia di droni che ha colpito Kiev, sulla riva sinistra della città, si sono verificate diverse interruzioni di corrente, riferisce Tymur Tkachenko, capo dell’Amministrazione Militare della città.

“Sulla riva sinistra, sono possibili interruzioni di corrente di emergenza in alcuni quartieri. L’attacco è in corso. Siamo in contatto con i responsabili dei distretti e faremo tutto il possibile per ridurre al minimo l’impatto”, ha dichiarato Tkachenko. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha dichiarato che quattro persone sono state ritrovate morte nella capitale e 20 sono rimaste ferite, 16 delle quali sono ora ricoverate in ospedale. Diversi incendi sono scoppiati in numerosi quartieri a seguito dei bombardamenti che hanno colpito un hangar militare e anche un edificio residenziale e un’infrastruttura civile. colpiti anche i binari ferroviari nella regione di Kiev e diverse aree aperte nel quartiere di Darnytskyi. “Questa notte, le Forze Armate russe hanno effettuato attacchi su larga scala contro l’Ucraina: a Kiev, presumibilmente, è stata colpita la centrale termoelettrica n. 5”.

I media locali nella notte riferiscono di massicci bombardamenti anche sulla regione di Odessa e di potenti esplosioni alla periferia di Poltava. Una serie di attacchi sarebbe registrata inoltre, anche “nelle regioni di Kharkiv, Nikolaev, Zhitomir, Rivne e Dnipropetrovsk”.

